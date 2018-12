Parchetul General vrea sa investeasca in combaterea coruptiei

Ziare.

Proiectul va fi implementat pe o perioada de trei ani, timp in care peste 600 de procurori si ofiteri judiciari vor participa la cursuri. Proiectul valoreaza peste 4 milioane de euro."In data de 27 noiembrie 2018 a fost semnat contractul de finantare privind proiectul "Combaterea criminalitatii si a coruptiei", proiect finantat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021. Obiectivul proiectului este reprezentat de imbunatatirea capacitatii Ministerului Public de a combate coruptia si criminalitatea organizata, contribuind in acest fel la intarirea statului de drept si a capacitatii sistemului judiciar in ansamblul sau", informeaza Parchetul General, printr-un comunicat de presa.Proiectul are o valoare de 4.250.000 de euro si o durata de 36 de luni, fiind finantat in integralitate prin Mecanismul Financiar Norvegian."Pe durata celor 3 ani de implementare, peste 600 de procurori, ofiteri de politie judiciara si specialisti vor beneficia de formare profesionala specializata in domenii precum combaterea micii coruptii, a fraudei in achizitiile publice, a criminalitatii in domeniul mediului inconjurator, precum si in combaterea criminalitatii organizate, a criminalitatii informatice si a coruptiei", mai arata Ministerul Public.