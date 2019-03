Prima runda de negocieri pentru sefia Parchetului UE s-a incheiat fara rezultat UPDATE Cum au decurs discutiile si ce urmeaza

UPDATE:

Echipa de negociatori a Parlamentului European, formata din Ingeborg Grassle si Claude Moraes - sefii comisiilor LIBE si CONT, care i-au audiat pe candidati - si Judith Sargentini, a mers cu un mandat fara echivoc: Laura Codruta Kovesi, candidat unic.Consiliul a dat si el un vot initial, in urma caruia a prezentat o ierarhizare a celor trei candidati, candidatul francez, Jean - Francois Bohnert, fiind primul pozitionat.Atat Parlamentul European, cat si Consiliul UE si-au prezentat pozitiile in intalnirea de miercuri, relateaza europarlamentarul Siegfried Muresan."Consiliul a fost astazi in defensiva, delegatia Parlamentului European a spus foarte clar ca in Parlament a existat o procedura publica, transparenta si democratica de audiere si de stabilire a pozitiei Parlamentului, in timp ce in Consiliu nu a existat o astfel de procedura", scrie liberalul pe pagina de Facebook., adauga Muresan.O informatie suplimentara pe care o transmite Siegfried Muresan este ca Parlamentul European doreste ca la negocierile viitoare sa fie invitat si comitetul de selectie format din experti independenti. In 8 martie, presedintele PE, Antonio Tajani, a anuntat oficial guvernul roman , detinatorul presedintiei Consiliului UE, ca Laura Codruta Kovesi este candidatul Parlamentului European pentru a fi procuror-sef european si are toate calitatile necesare pentru a face o treaba buna.Presedintele PE a publicat acest mesaj pe contul de Twitter, atasand si scrisoarea catre George Ciamba, ministrul Afacerilor Europene, in care il anunta pe oficialul roman de optiunea PE pentru Kovesi.Parlamentul European a desemnat in echipa de negociere pentru procurorul sef al UE trei europarlamentari - Ingeborg Grassle si Claude Moraes, sefii Comsiilor LIBE si CONT, care i-au audiat pe candidati, si Judith Sargentini.In schimb, Consiliul a dat si el un vot initial , in urma caruia a prezentat o ierarhizare a celor trei candidati - candidatul francez, Jean - Francois Bohnert, cu 50 de puncte, urmat de candidatul roman si candidatul german, Andres Ritter, cu cate 29 de puncte fiecare. Fiecare ambasador la UE a acordat astfel un numar de puncte fiecarui candidat (3 puncte - locul 1; doua puncte - locul 2; un punct - locul 3) . Clasamentul a fost realizat pe baza numarului total de puncte adunat de fiecare candidat.Votul din COREPER, insa, unde optiunile se fac in urma unor negocieri diplomatice, ambasadorii a 22 de state membre fiind cei care voteaza, nu a fost anuntat ca unul final, ci indicativ. E de asteptat, asadar, un nou vot, in urma caruia Consiliul sa puna pe masa negocierilor optiunea lui ferma.In numele Consiliului UE au negociat reprezentantii Finlandei, Croatiei si Portugaliei, urmatoarele presedintii ale Consiliului care nu au candidati pentru aceasta importanta functie.Nici pana acum, nu cunoastem oficial pozitia Guvernului de la Bucuresti, iara solicitat MAE, Reprezentantei Romaniei la Bruxelles, Guvernului si Presedintiei sa lamureasca chestiunea mandatului oficial, adica a pozitiei de tara. Singurul raspuns este de la Reprezentanta Romaniei la Bruxelles, care ne indruma catre MAE.Citind printre randuri - desi nu era nevoie - ni se spune ca mandatul a venit din centrala Ministerului Afacerilor Externe.