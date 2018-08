Sediul Parchetului Militar a ramas fara curent. Audierile dupa violentele din Piata Victoriei au continuat

Ziare.

com

Procurorul Ionel Corbu, care conduce Parchetul Militar, a anuntat marti ca institutia a ramas fara curent electric si a facut un apel la compania de electricitate sa remedieze defectiunea."In acest moment se primesc in continuare plangeri, sunt audiate persoane, din motive independente de vointa noastra, activitatea treneaza, intrucat s-a intrerupt curentul electric. Fac apel pe aceasta cale catre factorii de responsabilitate de la Enel sa vina si sa remedieze aceasta deficienta, ca in mod paradoxal numai in sediul nostru exceptand imobilele riverane, numai in sediul nostru s-a intamplat acest fenomen de aproximativ o jumatate de ora", a anuntat Ionel Corbu marti, inainte de pranz.Acesta a precizat ca de luni pana marti au mai fost inregistrate inca 14 plangeri din partea celor agresati de jandarmi vineri, in Piata Victoriei si au fost audiate cinci persoane in calitate de martor.Ionel Corbu a spus, de asemenea, ca anchetatorii au cerut date cu privire la victimele violentelor de vineri seara."S-au solicitat de la toate institutiile abilitate sa ne furnizeze astfel de date, inclusiv la momentul de fata se contureaza adrese prin care se solicita la unitatile spitalicesti", a adaugat seful Parchetului Militar.