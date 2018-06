Sefa Inaltei Curti vrea sa sesizeze Parchetul in problema semnaturii de pe protocolul cu SRI: Sa se faca lumina!

Ziare.

Declaratia a fost facuta dupa ce Nicolae Popa a venit la sediul Inaltei Curti si a ridicat Protocolul si actele privind pensionarea sa."Mai devreme spuneam ca domnul presedinte mi-a relatat faptul ca se gandeste foarte serios sa faca o sesizare la Parchet si sincer ma gandesc sa fac si eu o sesizare la Parchet. Sa se faca lumina", a spus Tarcea. Ea a aratat ca probabil se va efectua o expertiza pentru a se elucida acest aspect.Potrivit judecatoarei, ea i-ar fi aratat un ordin acestuia, potrivit caruia a fost in functie pana la 14 septembrie. Data este importanta, pentru ca Popa a declarat ieri ca la 1 septembrie 2009, zi in care a implinit 70 de ani, a plecat de la Inalta Curte, formele de pensionare fiind depuse deja la CSM."Ordinul semnat in 14 septembrie 2009 este ordinul prin care a fost imputernicita doamna vicepresedinte de atunci, doamna Lidia Barbulescu, sa exercite functiile de presedinte cu delegatie ale Inaltei Curti. I-am aratat ordinele domnului Popa, el le-a vazut. El mi-a spus caa fost presedinte pana la 14 septembrie, darde la 1 septembrie dansul nu si-a mai exercitat prerogativele. Pur si simplu va spun ce mi s-a relatat", a explicat Tarcea.