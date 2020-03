Sefii sectiilor de urmarire penala si parchetelor militare din cadrul PICCJ au fost numiti in functie de Iohannis

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele pentru numirea in functia de procuror-sef al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ a Adrianei Denisa Cristodor - pe o perioada de 3 ani si in functia de procuror-sef al Sectiei parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe langa ICCJ a lui Catalin-Ranco Pitu, pe o perioada de 3 ani.Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat pozitiv, pe 2 martie, numirea Adrianei Denisa Cristodor ca procuror-sef al Sectiei urmarire penala si criminalistica, iar pe 3 martie numirea lui Catalin Ranco Pitu in functia de procuror-sef al Sectiei parchetelor militare.