Un copil din Capitala a murit dupa ce ar fi mancat shaorma. Parchetul a deschis un dosar penal

"Baietelul a decedat aseara in spital, iar parintii se afla intr-o stare deosebit de grava si sunt internati. Ne rugam pentru ei sa scape cu bine. Fiind adulti au sanse mari sa supravietuiasca acestei infectii cu salmonela. O familie in componenta careia se afla si un copil a consumat o shaorma intr-un fast food din Bucuresti si au ajuns la spital. Copilul din pacate a decedat", a declarat, pentru MEDIAFAX, presedintele Asociatiei pentru Protectia Consumatorului, Costel Stanciu.Acesta a precizat ca salmonela, bacteria din cauza careia a murit baietelul, se transmite prin ouale de rata, prin sosurile folosite la shaorma sau prin intermediul mainilor murdare."Decesul a fost cauzat de o bacterie numita salmonela care provoaca salmoneloza, o boala destul de grava si in unele situatii se lasa cu deces , in special la copii, de aceea le-as sugera parintilor sa evite cu cat pot cu putinta sa le ofere copiilor alimente pregatite in fast food. Salmonela se transmite prin intermediul oualor de rata si a preparatelor alimentare realizate cu materii prime crude sau se poate transmite si prin intermediul mainilor murdare", subliniaza Costel Stanciu.Reprezentantii Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" din Bucuresti au confirmat ca baietelul de trei ani a decedat vineri.In acest caz, reprezentantii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au precizat ca procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspecta.Presedintele Asociatiei pentru Protectia Consumatorului a exlicat ca institutiile statului nu isi fac datoria in ceea ce priveste controalele pe care ar trebui sa le efectueze in cazul unitatilor de tip fast-food."Vina o poarta si institutiile statului, pentru ca nu realizeaza controale frecvente in astfel de unitati alimentare publice. Igiena este esentiala in unitatile de tip fast food. Acest caz nu doar la Bucuresti a fost observat, dar si la Iasi unde in ultima saptamana au fost internate 100 de persoane din cauza bacteriei salmonela. (...) Shaormua este periculoasa datorita unor sosuri realizate cu alimente crude, adica maionezele care se fac din galbenus crud", a afirmat presedintele APC.Infectia cu salmonela se manifesta prin varsaturi, dureri musculare, iar procesul de refacere dureaza intre 4 si 7 zile.