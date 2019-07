Un procuror al Sectiei de Investigare a Magistratilor se va intalni luni cu tatal Alexandrei - surse

Ziare.

"Faptul ca maine, la Caracal, se va deplasa un procuror specializat in anchetarea magistratilor din cadrul Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie este un lucru binevenit. Vor fi audiati pe rand procurorii, judecatorii si toti politistii, astfel incat sa iasa la iveala tot adevarul.Eu nu intru in dezbateri pro si contra SIIJ. Este foarte bine ca vin si ancheteaza", a declarat unchiul Alexandrei, Alexandru Cumpanasu, pentru Mediafax.Surse apropiate anchetei au declarat ca un procuror va ajunge luni la Caracal pentru a verifica modul in care au actionat procurorii. Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a anuntat inca de vineri ca s-a sesizat din oficiu cu privire la imprejurarile in care organele de urmarire penala au actionat/nu au actionat in contextul cercetarilor care s-au derulat in cauza privind disparitia adolescentelor din Olt.Amintim ca suspectul principal, Gheorghe Dinca, si-a recunoscut, duminica, ambele crime, atat in cazul Alexandrei, cat si al Luizei.