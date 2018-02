Vlad Cosma este citat azi la Parchetul General pentru plangerea impotriva unor procurori de la DNA Ploiesti

Ziare.

com

El ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei, cercetare abuziva, represiune nedreapta, abuz in serviciu si constituire de grup infractional organizat, potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres.Potrivit unor oficiali ai Parchetului General, Vlad Cosma a depus plangerea pe 9 februarie si ii vizeaza pe procurorii(exclus recent din magistratura).In urma acestei plangeri, pe 12 februarie a fost inregistrat un dosar pe rolul Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului General.Postul Antena 3 a difuzat o inregistrare in care fostul deputat PSD Vlad Cosma sustine ca procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea au incercat sa "inventeze dosare in baza unor probe fabricate" unor importanti oameni politici si de afaceri, printre care si lui Sebastian Ghita.In replica, DNA a difuzat un comunicat de presa in care spune ca Vlad Cosma a prezentat denaturat situatia, folosindu-se de colaje ale unor inregistrari pe care le-a realizat personal.De asemenea, DNA sustine ca persoane din anturajul lui Vlad Cosma s-au prezentat in mod repetat la DNA Ploiesti, cerandu-le procurorilor sa faca demersuri astfel incat sa ii creeze o situatie juridica favorabila tatalui sau, Mircea Cosma, trimis in judecata pentru coruptie. In acest sens, DNA a dat publicitatii doua inregistrari in care persoane din anturajul familiei Cosma discuta cu un politist si un procuror de la DNA Ploiesti.Persoanele respective, mai spune DNA, au atras atentia procurorilor ca, in caz contrar, vor fi difuzate la diverse posturi de televiziune inregistrari video din anchetele acestora, constand in montaje, colaje special realizate pentru compromiterea procurorilor si ofiterilor de politie care au instrumentat dosarele in care au fost trimisi in judecata Vlad Cosma, Mircea Cosma si Sebastian Ghita.