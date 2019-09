Agresorii sexuali sunt infractori cu totul aparte: Cum ne aparam copiii si de ce e nevoie urgenta de colaborare internationala

Rata de recidiva e de 70%

", a scris Kallo Angela , miercuri, pe Facebook, facandu-i si pe alti parinti sa povesteasca despre cazuri similare.Dincolo de spectacolul grotesc oferit de unele televiziuni de stiri, cele intamplate la Caracal si la Gura Sutii ar trebui sa ne dea tuturor de gandit, atat parintilor, dar mai ales celor care fac legi.In primul rand, pentru ca agresorii sexuali sunt infractori cu totul si cu totul aparte, asa cum sunt si victimele lor.", explica avocatul Vlad Fesan pe site-ul Juridice.ro Datele statistice prezentate in expunerea de motive la proiectul Legii privind Registrul automatizat national cu privire la autorii contraventiilor si infractiunilor sexuale, de hartuire, sau asupra minorilor sunt dramatice."Zilnic, conform datelor MAI, au loc in mediein Romania. La fiecare patru zile un minor e abuzat sexual, fetita sau baietel.. 2.400 de copii sunt abuzati sexual in fiecare an. Anual avem, nasteri corelate adesea cu un istoric de abuz sexual (...)De doua ori mai multi copii au fost exploatati pentruin 2017 decat in 2018, 80% dintre acestia fiind sub 10 ani. Rata de recidiva generala de 70% este cu atat mai alarmanta in cazul infractiunilor de natura sexuala, cum a demonstrat si cazul detinutului eliberat conditionat in noiembrie 2017 care a comis un nou viol in termen de 3 zile de la eliberare.Si nu doar detinuti, persoane in pozitii de autoritate: preoti, profesori, politisti, isi calca pe juramantul profesional si transforma femei si copii in victime. Asta, 20% considerand ca nu ar trebui incriminate deloc. In timp ce in proportie covarsitoare victimele au ganduri sinucigase". Legea 118/2019 , privind infiintarea Registrului National in care vor fi inscrisi agresorii sexuali a fost promulgata in luna iunie de presedintele Iohannis, urmand caIn Registru vor fi trecute persoanele care au opentru comiterea unei infractiuni sexuale si va ajuta la identificarea rapida a acestora. Pefigureaza fapte precum: traficul de persoane si traficul de minori, proxenetism, viol, agresiune sexuala, act sexual cu un minor, corupere sexuala, hartuire sexuala, exploatarea cersetoriei, folosirea prostitutiei infantile, pornografie infantila, incest, dar si folosirea functiei in scop sexual si ultraj contra bunelor moravuri.Astfel de registre exista in mai multe tari europene, cum ar fi Austria, Marea Britanie, Olanda, Malta sau in anumite landuri germane, iar practica devine tot mai raspandita in lume."Polonia a pus la dispozitia internautilor dosarele a 768 de persoane condamnate pentru astfel de fapte grave, cu numele acestora, pozele, datele de nastere si faptele comise(...) Alte peste 2.600 de persoane, condamnate pentru detinere de pornografie infantila, aflate in registru, pot fi accesate doar de personalul anumitor institutii", informeaza cursdeguvernare.ro Insa, chiar daca registrul era functional, el nu ar fi fost de ajutor in cazul Gura Sutii, pentru ca principalul suspect, un cetatean olandez, a venit si a plecat nestingherit de pe Aeroportul Henri Coanda, neputand fi oprit de politistii de frontiera, din cate a explicat unul dintre ei pentruSi asta in ciuda faptului ca, potrivit informatiilor Digi24 , barbatul ar fi stat mai multi ani la inchisoare in tara sa natala, pentru infractiuni de natura sexuala, si obisnuia sa vina des in Romania.Si, din pacate, nu este deloc un caz singular, multi comentatori catalogand Romania drept "Raiul pedofililor". Doar, au fost acuzati ca au abuzat sexual mai multi minori dintr-un centru de plasament din Bucuresti.", relateaza jurnalistii de la Cetateanul.net Contactata de, ne-a vorbit despre beneficiile, dar si limitele legii Registrului National al infractorilor sexuali, pe care, si a lansat cateva propuneri demne de luat in considerare."Odata cu introducerea registrului, ii vom cunoaste pe cei care locuiesc in spatiul nostru, la nivel national si organizat. Vom sti unde locuieste fiecare sau daca pleaca pentru mai mult de 15 zile. Sa zicem ca unul sta in Cluj si pleaca in vacanta la Bucuresti sau altundeva, politistii care se ocupa de astfel de infractiuni vor sti, pentru ca el este obligat sa anunte, iar politistul din Cluj ii va spune colegului din Bucuresti: 'Vezi ca un infractor sexual vine la adresa X si va sta o luna'. Si se vor vedea in registru miscarile acestor oameni. Iar politistii, care ne protejeaza pe noi si pe copiii nostri, vor putea sa ii urmareasca mult mai usor.Iar masurile de preventie sunt foarte clar definite.Sa vada cu cine locuiesc, in ce zona este locuinta, daca sunt scoli in apropiere, gradinite, cu cine interactioneaza, ce vecini au, s-au angajat etc", ne-a explicat deputatul.Oana Bizgan sustine cu tarie ca e nevoie si de fotografierea agresorilor sexuali, si argumenteaza.. Este extrem de important sa pui poze, desi m-am certat cu multa lume din cauza asta.Sa va explic de ce. Sa zicem ca un copil iese de la scoala, sau mai multi copii, si un agresor sexual trece pe langa ei si se masturbeaza in masina, sau ii striga si se masturbeaza in tufis, sau ii cheama sa le zica 'Iti dau bomboane, da mana si hai cu mine in padure'. Exista cazuri in care copiii nu fac ceea ce li se cere, dar se sperie si apoi le povestesc parintilor. Iar, dar politistii nu au de unde sa ia acea persoana necunoscuta. In schimb, daca exista pozele in registru, acela este un punct de plecare si un instrument extrem de util, asa cum se intampla in alte tari, unde se pleaca de la, fara nume, pe care copilul sau copiii se pot uita ca sa il recunoasca pe agresor.Si tinand cont ca rata recidivei este de 70%, exista mari sanse sa fie unul dintre cei din registru. Daca este un agresor nou, atunci politistul trebuie sa aplice altfel de masuri ca sa il identifice. Este un lucru normal in alte tari. Eu am fost surprinsa sa vad ca la noi nu exista", ne-a marturisit aceasta, referindu-se la Registru.Registrul agresorilor sexuali ar putea fi folosit prin cooperare cu alte state partenere."Noi nu am introdus acest registru doar pentru a ne asigura ca ii stim pe ai nostri, ci si ca alte tari europene ii vor cunoaste.fara niciun fel de problema, prin sistemele lor de registru.Este posibila, dar nu prin legea Registrului. E posibil ca Romania,, sa ia astfel de decizii unilaterale", ne-a explicat Oana Bizgan, referindu-se la cazul Caracal si dand ca exemplu Italia Totodata, deputatul crede ca agresorii sexuali care vin din afara tarii ar putea fi tinuti sub supraveghere pe teritoriul Romaniei."Trebuie sa spunem insa un lucru:. Olanda, mai mult decat alte tari, are si un registru.Dar noi trebuie sa discutam cu colegii din tarile europene, daca nu cumva si din alte tari cu care avem tratate,. In momentul in care intra in tara o astfel de persoana, cel care tine acest registru sa poata sa le transmita informatia colegilor (...) sau politistul de frontiera sa simta ca are in spate toata partea legala de care se poate folosi si sa spuna: ''.Am pregatit deja interpelari pentru institutiile publice, vor intra in octombrie, pentru ca vreau sa vad in ce mod au integrat aceasta lege (deja in vigoare!), in regulamentele interne de functionare si daca au situatia angajatilor lor.Nu e nevoie de norme pentru aceasta lege. Din ziua in care presedintele a semnat si a promulgat legea, din momentul in care ea a fost publicata in Monitorul Oficial, politistii de cazier elibereaza adeverinte, care arata exact, corespund acelorasi cerinte, ca si certificatele care vor fi implementate ulterior. Avem deja proiectul cu fonduri europene abrobat pentru ele. Eu am colaborat extraordinar de bine cu MAI", ne-a spus Oana Bizgan.Intrebata de cine mai depinde implementarea registrului, deputatul a precizat ca e vorba de toate autoritatile si companiile care lucreaza cu persoane in situatie de vulnerabilitate, asa cum sunt ele prevazute in lege."Angajatorul trebuie sa ia act de aceasta lege si sa isi introduca in regulamentele de functionare cum se vor face angajarile, iar pentru angajatii actuali trebuie sa gaseasca o solutie. Si are doua posibilitati: fie se duc angajatii personal, fie institutia trimite (cu acordul angajatilor!) lista intreaga la MAI, la cazier", a punctat aceasta.Intrebata daca legea prevedepentru cei care nu implementeaza Registrul National, Oana Bizgan a raspuns: "Exista - pana la trei ani, dar sunt si amenzi in prima faza".", a subliniat deputatul Oana Bizgan.