Criminalul olandez era filat de politie in momentul in care s-a sinucis

"Joop V., suspect intr-un caz de omor din Romania, a fost monitorizat de la distanta de politie, luni dupa-amiaza, chiar inainte sa se sinucida. O echipa de politie l-a urmarit, fara a fi detectata. Nu exista nicio dovada ca soferul ar fi observat echipa", a transmis procuratura din Olanda, potrivit publicatiei Omroep Brabant Conform sursei citate, echipa de observatie asteapta semnalul din partea autoritatilor romane pentru a trece la arestarea suspectului.In acel moment aveau loc consultari intre autoritatile din Olanda si Romania. Olandezul s-a sinucis , luni, anuntul fiind facut de Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane, care a precizat ca informatia a fost primita de la autoritatile olandeze.Barbatul s-a sinucis dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire, in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita.Fetita, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta Anchetatorii au anuntat ca a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.