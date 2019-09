Olandezul criminal ar fi facut o victima si la Iasi, in 2016. Politia a cerut ajutorul populatiei abia dupa 2 ani

Filmul zilei de 15 iunie 2016

Dosarul a fost preluat de Parchetul General. Politia l-a cautat abia dupa 2 ani

In 2018 s-a solicitat ajutorul populatiei pentru a afla ce s-a intamplat

Olandezul a fost de mai multe ori in Romania

Olandezul de 46 de ani a stat cateva zile si la Iasi, in perioada 13 - 16 iunie 2016, dezvaluie Buna Ziua, Iasi Potrivit sursei citate, pe 15 iunie 2016, doi parinti din Horlesti, judetul Iasi, au sesizat Politia pentru ca fiica lor de 8 ani a fost luata din fata casei de un necunoscut, dusa pe un camp si agresata sexual.La acel moment a fost deschis un dosar penal si s-au facut verificari, insa olandezul nu a fost prins, pentru ca deja plecase din Romania.Johannes Visscher a intrat, pe 15 iunie 2016, in judetul Iasi, cu un autoturism marca Skoda Rapid - masina a fost identificata ulterior atat de victima, cat si de un martor.Ajuns in comuna Horlesti, a intalnit-o pe fetita de 8 ani in timp ce se ducea la magazin. Copila plecase sa cumpere paine si suc de la un magazin aflat la 200-250 metri de casa.Barbatul ar fi oprit masina in dreptul ei si a ademenit-o cu guma de mestecat. Fata a urcat in masina, iar Johannes Visscher ar fi condus aproximativ 2 kilometri pana la iesirea din sat, unde ar fi luat-o pe copila in brate si ar fi mangaiat-o in zonele intime.Sursa citata mai noteaza ca fetita a inceput sa tipe, asa ca barbatul a intors masina si a lasat-o pe copila in fata casei.Intre timp, o vecina a vazut ca fetita urcase in masina unui necunoscut, asa ca i-a alertat pe parinti, care au sunat imediat la 112 si au spus ca fiica lor a fost rapita. Insa, pana sa ajunga politistii la fata locului, fetita era acasa deja.Politistii ieseni au demarat o ancheta, insa fara rezultat. Pe 16 iunie 2016, Johannes Visscher era intr-un avion cu destinatia Viena.Iata si cateva imagini de pe camere de supraveghere din Iasi.Un purtator de cuvant al IPJ Iasi a declarat pentru Mediafax ca procurorii Parchetului General vor prelua acest dosar."In iunie 2016, a fost o minora de 8 ani, din comuna Horlesti, care a fost agresata sexual de un barbat, dosarul a fost preluat de Serviciul de Investigatii Criminale, au facut tot ce se putea face. Dosarul era cu autor necunoscut.. Acum dosarul se afla la Parchetul General", a declarat Beatrice Romanescu, purtator de cuvant al IPJ Iasi.Asadar, imaginile cu posibilul agresor al fetitei din Iasi, care pare a fi olandezul criminal din Dambovita, au fost transmise in spatiul public abia in 2018, desi dosarul penal a fost deschis in 2016."In acest moment, politistii efectueaza cercetari sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului General pentru documentarea activitatii infractionale a persoanei care apare in imagini.In anul 2016, in judetul Iasi a fost inregistrat un dosar penal in care s-au facut cercetari sub coordonarea unui procuror al Parchetului de le langa Judecatoria Iasi. Au fost desfasurate activitati de cercetare penala, dar nu au fost elemente suficiente care sa duca la identificarea persoanei care apare in imagini", a declarat Bogdan Ghebaur, purtatorul de cuvant al Politiei Romane, citat de Mediafax.Politia nu poate confirma, la acest moment, ca barbatul din imagini este olandezul care ar fi ucis-o pe Adriana, fetita de 11 ani din Dambovita."In urma cercetarlor efectuate in 2016, nu au fost elemente suficiente care sa duca la identificarea persoanei in urma verificarilor in bazele de date ale Politiei Romane", mai explica Ghebaur.Johannes Visscher a fost de mai multe ori in Romania, lucru confirmat de fosta sa logodnica , dar si de procurorul general Bogdan Licu Amintim ca olandezul s-a sinucis , luni, anuntul fiind facut de Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane, care a precizat ca informatia a fost primita de la autoritatile olandeze.Barbatul s-a sinucis dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire, in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita.Fetita, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta Anchetatorii au anuntat ca a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.