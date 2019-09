Olandezul suspectat ca a ucis-o pe fetita din Dambovita s-a sinucis UPDATE A intrat cu masina intr-un camion

UPDATE

Olandezul era era cunoscut in tara sa cu infractiuni de natura sexuala si violenta

El a precizat ca informatia a fost primita de la autoritatile olandeze."Am fost informati de acest accident de autoritatile din Olanda, dar nu am alte amanunte. Cand o sa am amanunte de la colegii mei olandezi vom reveni cu precizari", a declarat Liviu Vasilescu la Realitatea TV. De Telegraaf scrie ca barbatul a intrat cu autoturismul intr-un camion, pe o sosea din zona Escharen, Olanda.Initial, autoritatile olandeze au anuntat ca este vorba despre un accident, dar ulterior au stabilit ca este vorba despre sinucidere.Impactul a fost atat de puternic incat camionul s-a rasturnat pe marginea soselei. Autoritatile olandeze mai precizeaza ca barbatul era singur in masina.Totodata, seful Politiei Romane a subliniat ca cetateanul olandez era cunoscut in tara sa cu infractiuni de natura sexuala si violenta."Am luat legatura chiar in seara zilei de sambata spre duminica cu omologii olandezi, ne-au confirmat ca este cunoscut cu infractiuni la viata sexuala, violenta si conducere sub influenta alcoolului", declara Liviu Vasilescu la sediul IGPR, citat de Agerpres.El a povestit ca vineri seara, in urma sesizarii fratelui victimei, au fost luate masurile de cautare si de investigare a cazului de catre politisti."S-au luat in primul rand toate camerele din zona - nu numai din comuna, dar si din comunele alaturate si din alte zone, nu numai camerele comunale, ci si ale unor cetateni, un volum foarte mare de imagini a fost analizat si pot sa va precizez ca au aparut mult mai multe masini suspecte.In jurul orei 19,00, sambata, a fost identificat un VW Tiguan care, urmarind investigatiile, s-a ajuns ca este inchiriat de un cetatean olandez, iar la momentul acela acesta era in Olanda sau in zbor spre Olanda. Legatura s-a luat in jurul orelor 19,50, cand el era la Amsterdam", a explicat Vasilescu.Potrivit acestuia, cetateanul olandez a recunoscut ca a fost in Romania ca turist.Principalul suspect in cazul fetitei de 11 ani din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita, care a disparut vineri si a fost gasita moarta duminica, este cetatean olandez. El a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita , pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, procurorul Georgeta Camelia Matei, a declarat pentru News.ro ca suspectul a fost pus sub invinuire pentru trei infractiuni, respectiv omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Primele concluzii ale medicilor legisti in urma necropsiei arata ca fetita de 11 ani a murit in urma strangularii cu un lat din material textil, a declarat sursa citata.In ceea ce priveste agresiunea sexuala, se fac in continuare analize, a precizat reprezentantul Parchetului.Fetita a fost surprinsa de o camera de supraveghere montata pe o casa in timp ce se indrepta spre locuinta sa, pe un drum din Gura Sutii. Adriana Feraru a fost filmata in timp ce mergea spre casa, cu rucsacul in spate. Ea mai avea aproximativ 350 de metri pana ajungea, dar a fost rapita la ora 17:16. Anchetatorii spun ca, dupa 30 de minute, fata a fost ucisa.In fotografia cu olandezul, acesta apare la volanul unei masini VW Touareg. Cu acest autoturism barbatul ar fi rapit-o pe fetita.Masina era inchiriata de barbat, iar autoturismul a fost preluat de politisti de la firma de inchirieri auto si perchezitionat.