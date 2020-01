Toti pedofilii, violatorii si proxenetii vor fi inscrisi intr-un registru, pana la finele anului. In Romania sunt peste 45.000 de condamnati pentru infractiuni sexuale

Care este situatia minorilor infractori

Potrivit Politiei Romane, Registrul a fost organizat in scopul prevenirii si combaterii faptelor de natura sexuala, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, prevazute si pedepsite de legea penala.Infractiunile vizate sunt: trafic de persoane, trafic de minori, proxenetism, exploatare a cersetoriei, folosire a unui minor in scop de cersetorie, folosire a serviciilor unei persoane exploatate, folosire a prostitutiei infantile, viol, agresiune sexuala, act sexual cu un minor, corupere sexuala a minorilor, racolare a minorilor, hartuire sexuala, folosire abuziva a functiei in scop sexual, pornografie infantila, ultraj contra bunelor moravuri si incest.persoanelor de cetatenie romana despre care s-au primit comunicari de luare in evidenta din partea autoritatilor din state membre UE, dar si a autoritatilor competente din statele terte, cu privire la savarsirea unei infractiuni sexuale si persoanele nascute in strainatate despre care exista informatii ca ar fi savarsit astfel de infractiuni."Nu vor fi trecute in Registru persoanele care erau minore la data comiterii faptei, cu exceptia cazurilor in care instanta de judecata dispune acest lucru in mod expres", se mentioneaza in comunicatul Politiei Romane.Autoritatile romane(daca solicitarile vizeaza cazierul judiciar), dar si prin canalele de cooperare politieneasca internationala sau de cooperare judiciara in materie penala, se mentioneaza in comunicat.Potrivit Politiei Romane,In perioada iulie - decembrie 2019, au fost eliberate peste 180.000 de adeverinte prevazute de Legea 118/2019, dintre care, mai putin de un procent, au fost eliberate persoanelor care pot face obiectul Registrului.Persoanele inscrise in Registru au obligatia de a se prezenta periodic, dar nu mai tarziu de o data la 3 luni, la organele de politie pentru a comunica informatii despre profesia sau activitatea pe care o desfasoara, mijloacele de existenta, persoanele minore, in varsta, cu dizabilitati sau vulnerabile cu care locuiesc sau cu care au intrat in contact, in mod direct si sistematic, locurile frecventate, in special unitatile de invatamant, taberele sau spitalele de copii, adresa unde locuiesc si modalitatea de comunicare cu politistii specializati.De asemenea, persoanele in cauza au obligatia de a anunta, in prealabil, politiei, orice deplasare din localitatea de domiciliu, mai lunga de 15 zile (inclusiv localitatea de destinatie, scopul si perioada deplasarii, dar si mijlocul de transport folosit).Inregistrarea in Registru se face automat, prin preluarea informatiilor introduse in evidentele cazierului judiciar privind persoanele care savarsesc astfel de infractiuni, iar iesirea din evidenta se face atunci cand faptele pe care le-au savarsit nu mai sunt prevazute de lege ca infractiuni, s-a dispus renuntarea la urmarirea penala sau clasarea ori s-a pronuntat o hotarare definitiva de achitare sau de incetare a procesului penal, au trecut 10 ani de la data cand s-a pronuntat o hotarare definitiva de renuntare la aplicarea pedepsei sau de amanare a aplicarii pedepsei, au trecut 20 de ani de la data introducerii in Registru, daca pedeapsa aplicata este de cel mult 5 ani, la implinirea varstei de 85 de ani, daca pedeapsa aplicata este mai mare de 5 ani si daca persoanele au decedat.Gratierea, prescriptia executarii pedepsei, amnistia sau reabilitarea persoanelor inscrise in Registru nu conduc la scoaterea acestora din evidenta sistemului.Certificatul de integritate comportamentala reprezinta documentul eliberat persoanelor fizice, cu o valabilitate de 6 luni de la data eliberarii si atesta lipsa inscrierilor in Registru sau, dupa caz, datele si informatiile inscrise in sistem, cu privire la acestea.Acesta poate fi interconectat si cu alte baze de date ale Politiei Romane.