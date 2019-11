Un barbat s-a dezbracat in baia fetelor, la un liceu din Timisoara UPDATE S-a dus singur la Politie (Video)

UPDATE

O fetita de clasa intai a dat peste el, la toaleta, apoi si-a anuntat invatatoarea ca a vazut "un hot" la baie, relateaza Adevarul.Barbatul, care are 29 de ani, a mers singur la Sectia 2 Politie Timisoara, dupa ce presa a relatat acest caz.El a ajuns acolo in jurul pranzului si inca discuta cu politistii, relateaza Timis Online.Intamplarea nefericita a avut loc miercuri. ProTV transmite ca barbatul era dezbracat in momentul in care a fost gasit de eleva in toaleta."Dupa prima ora de curs, invatatoarea de la clasa intai a venit la doamna director si a povestit ca o fetita care si-a cerut la toaleta in timpul orei de curs ar fi avut un incident, in punctul sanitar, in fata caruia ar fi fost un individ necunoscut numit de copil un hot", a relatat inspectorul scolar general al judetului Timis, Aura Danielescu, conform sursei citate.Incidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din unitatea scolara. In imagini se vede cum individul se plimba incet in fata toaletei, apoi pare sa se asigure ca nu il vede nimeni si intra in baie.