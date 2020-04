Un clujean va fi cercetat in libertate, desi e acuzat de relatii sexuale cu copii

Ziare.

La domiciliul barbatului a fost facuta si o perchezitie, in urma acesteia fiind ridicate fotografii, laptopuri si diferite medii de stocare.Politistii din cadrul Politiei orasului Huedin, impreuna cu cei de la Sectia 8 Politie Rurala Huedin, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Huedin, au desfasurat o perchezitie la domiciliul unui barbat de 52 de ani, din comuna Aghiresu, judetul Cluj.Acesta este acuzat de savarsirea infractiunilor de coruperea sexuala a minorilor si act sexual cu minori, in forma continuata."Cu ocazia perchezitiei, au fost identificate si ridicate inscrisuri, fotografii, memory stick-uri, laptop-uri si alte medii de stocare care vor fi analizate si expertizate in vederea probarii intregii activitati infractionale. Cel in cauza este banuit ca, in mod repetat, ar fi atras in locuinta sa minori cu varste cuprinse intre 10 si 17 ani, cu care ar fi intretinut relatii sexuale", se arata intr-un comunicat de presa al Politiei.