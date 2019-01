Cele mai noi date despre situatia din inchisori: Ce s-a schimbat dupa legea recursului compensatoriu si cati bani s-au investit

Care era gradul de ocupare in penitenciare in momentul intrarii in vigoare a legii 169/2017 (legea recursului compensatoriu) si care este acum? Care erau atunci cele mai ocupate penitenciare si care este lista actuala?

Cati detinuti au parasit penitenciarele de la intrarea in vigoare a legii (pe categorii: la termen si liberati conditionat)?

Cati detinuti noi au intrat in sistemul penitenciar incepand de la intrarea in vigoare a legii recursului compensatoriu?

Care au fost masurile luate de Guvern in aceasta perioada pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare (corpuri noi de cladire, reabilitare, igienizare etc.)?

Pare greu de dat un raspuns afirmativ, tinand cont de datele obtinute din parteala solicitareaDaca in interviul acordat de avocatul Cristian Bacanu v-am prezentat o lista lunga de masuri care ar fi putut fi luate sau macar sustinute public de ministrul Tudorel Toader pentru imbunatatirea conditiilor de lucru din sistemul de justitie, astazi va aratam cateva date statistice din care va puteti face o imagine cu privire la situatia din penitenciare, pornind de la o intrebare simpla: A facut ministrul Justitiei in ultimii doi ani si altceva decat sa elibereze detinuti, pentru a evita sanctiunile CEDO? Sa nu uitam ca, in ultimii 30 de ani, Romania a construit doar ... 2 penitenciare si jumatate.Citeste aici, in format PDF:Conform raspusului primit la redactie de la ANP, inainte de intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu,erau cele din Targu Mures, Braila, Targu Jiu, Bucuresti-Jilava si Botosani, in timp ce la ultima situatie intocmita pe anul 2018 lista era cu totul alta: Targu Jiu, Vaslui, Iasi, Focsani si Braila.De asemenea, gradul de ocupare la 4 mp pe intreg sistemul a scazut de la 134,96% (17.10.2017) la 115,33% (25.12.2018).ANP ne-a raspuns la aceasta intrebare informandu-ne ca in anul 2017 au iesit din penitenciare), iar in 2018 situatia a fost urmatoarea:La aceasta intrebare, ANP ne-a precizat urmatoarele: "".Conform datelor oficiale furnizate de ANP, in ultimii doi ani s-au facut si anumite investitii. Se pare insa ca pe lista nu s-au aflat tocmai penitenciarele cele mai aglomerate, ci altele.Iata raspunsul complet primit la aceasta intrebare:"In conformitate cu stadiul de indeplinire a masurii 'Continuarea proiectului de investitii in penitenciare si de modernizare si extindere acolo unde locatiile permit si construirea a doua peninteciare noi' din Programul de guvernare 2018-2020, aferente Capitolului Justitie, la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor sunt in derulare mai multe proiecte de investitii in penitenciare (modernizare si extindere), astfel:- se creeaza 70 de locuri noi de detentie si se modernizeaza 500 de locuri de detentie;Se deruleaza lucrarile de executie. In anul 2018 (??) se vor finaliza 40 de locuri noi de detentie si se vor moderniza 282 de locuri noi de detentie, iar in anul 2019 se vor finaliza 30 de locuri noi de detentie si vor fi modernizate 218 locuri de detentie. Progres fizic: 60%.- se creeaza 200 de locuri noi;obiectiv finalizat, fiind incheiat procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in data de 04.06.2018; Valoarea totala a investitiei: 11.092.968,06 lei, inclusiv TVA - sursa de finantare: bugetul de stat.- se creeaza 80 de locuri noi de detentie; In data de 06.09.2018 a fost publicata documentatia de atribuire in SEAP, iar in data de 04.12.2018 aceasta a fost validata de catre ANAP.Au fost realizate lucrari de reparatii curente pentru imbunatatirea conditiilor de detentie la 1.839 camere de detentie, valoarea fondurilor cheltuite fiind dePentru imbunatatirea conditiilor de detentie au fost achizitionate obiecte de inventar in valoare deMentionam ca, in prezent, este in curs de desfasurare procedura de achizitie a studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii P 48 Unguriu - Penitenciar Focsani".