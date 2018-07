Directorul inchisorii de la Targu Jiu, acuzat ca primea spaga de la concubina unui detinut UPDATE

Acuzatiile FSANP

Comisarul Ion Popescu este acuzat de sindicalisti ca in calitate de director a solicitat si a primit in mai multe randuri foloase de la o femeie, concubina unui detinut, in schimbul unor favoruri acordate acestuia, constand in vizite intime, recompense si, implicit, liberarea conditionata in avans."Sub masca unor asa-zise sponsorizari, directorul penitenciarului a solicitat numitei MDL medicamente, materiale si utilaje pe care aceasta le-a predat directorului Ion Popescu, fara insa a fi certificata inregistrarea acestora in gestiunea penitenciarului", arata FSANP.Potrivit presei locale , detinutul ar fi Sandel Alexandrescu, fost patron de farmacie in Arges si sot al directoarei DSP Arges la acel moment. El a ajuns dupa gratii, dupa ce instanta suprema l-a condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, intr-un dosar de inselaciune.Directorul, detinutul si iubita acestuia ar fi vinovati de luare, respectiv, dare de mita si trafic, respectiv, cumparare de influenta. Sindicalistii sustin ca Ion Popescu nu ar fi la prima abatere,in 2014 acesta ar fi fost anchetat pentru fapte similare in favoarea lui Ionel Mantog."Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor va sesiza si organele de urmarire penala existand suspiciunea ca Administratia Nationala a Penitenciarelor il va face scapat si de aceasta data pe directorul Penitenciarului Targu Jiu, comisarul Ion Popescu", au precizat sindicalistii.Fostul secretar de stat in Ministerul Economiei, Ionel Mantog, a fost incarcerat in perioada 2012-2015, pentru a executa o condamnare de 5 ani in dosarul stramutatilor de lux, fiind acuzat, intre altele, de abuz in serviciu.: Reprezentantii Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) spun ca nu detin informatii in legatura cu situatia de la penitenciarului din Targu Jiu."La acest moment, noi nu detinem informatii cu privire la aceste acuzatii, dar in cazul in care ne vor parveni si se vor impune masuri din partea ANP, cu siguranta acestea se vor dispune", a declarat, Cristina Enache, purtatorul de cuvant al Administratiei, pentru Mediafax.I.S.