Emiterea unei rezolutii critice la adresa sistemului penitenciar din Romania, amanata. Am primit doar o recomandare

Hotararea a fost luata dupa trei ore de dezbateri intense, in urma pozitiei si argumentelor prezentate de ministrul Justitiei Catalin Predoiu, se arata intr-un comunicat al MJ "A fost o dezbatere dificila cu rezultate pozitive pentru Romania. Dar trebuie sa gandim, redactam si aplicam un plan urgent de masuri integrate pentru a rezolva durabil problema conditiilor din penitenciare si siguranta cetatenilor si de a stopa condamnarile Romaniei la CEDO. Ma bucur sa am sprijinul primului ministru in aceasta directie", a declarat ministrul Justitiei.Catalin Predoiu a participat la reuniunea din 5 decembrie de la Strasbourg a Comitetului Delegatiilor Ministrilor in format Drepturile Omului (CM-DH) dedicata supravegherii executarii hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului, prezidata de Panayiotis Beglitis, reprezentantul permanent al Greciei pe langa Consiliul Europei, mai precizeaza comunicatul.Ministrul Justitiei a fost asistat la dezbateri de ambasadorul Razvan Rusu, reprezentantul permanent al Romaniei pe langa Consiliul Europei, agentul guvernamental al Romaniei pentru CEDO, Simona-Maya Teodoroiu, precum si de o echipa de experti din cadrul Ministerului Justitiei si MAE.Ministrul Justitiei a mai avut o intrevedere cu presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului, Linos-Alexandre Sicilianos si vineri o intrevedere cu reprezentantii Serviciului de Executare a Hotararilor CEDO.APADOR-CH anunta in vara ca Guvernul PSD-ALDE a facut mai putin de jumatate din ceea ce s-a angajat sa faca pentru a imbunatati situatia din penitenciare dupa condamnarea Romaniei la CEDO, iar "revolutia" lansata in justitie de fostul ministru Tudorel Toader nu a avut nici pe departe efectul anuntat, gradul de ocupare in inchisori fiind constant de 111%.Astfel, dupa ce Romania a fost condamnata, in aprilie 2017 , pentru "supraaglomerarea penitenciarelor si celelalte conditii necorespunzatoare de detentie", in ianuarie 2018 Guvernul a comunicat Comitetului de Ministri al Consiliului Europei (care se ocupa de executarea hotararilor CEDO) un plan de masuri pentru rezolvarea problemelor."Planul de masuri este un angajament al Romaniei ca in urmatorii sapte ani (2018-2024) va moderniza 1351 de locuri de cazare in penitenciare si va construi 8095 de locuri noi. In acelasi plan, Guvernul s-a angajat sa amenajeze 1596 de locuri noi in aresturi si sa modernizeze 187 din cele existente.In 2019, al doilea an din cei sapte, ne aflam in fata unor cifre care arata ca Guvernul a facut: 70 de locuri noi de detentie, a modernizat 282 de locuri existente si a facut 0 demersuri pentru construirea celor doua penitenciare noi promise. Asta inseamna mai putin de jumatate din ce a promis (pentru aceasta etapa) in privinta penitenciarelor. A reusit sa modernizeze si o parte din aresturi, respectiv 147 de locuri.In acelasi timp, gradul de ocupare a penitenciarelor se mentine constant la 111% in 2019, desi prin Legea 'recursului compensatoriu' au fost eliberati 14.402 detinuti in perioada 2017-2019. Gradul de ocupare in aresturi este de numai 55%", arata APADOR-CH.