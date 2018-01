Franta instaleaza telefoane in celulele penitenciarelor

Ziare.

Ministrul francez al Justitiei a anuntat marti ca a deschis licitatia publica privind dotarea penitenciarelor cu telefoane, informeaza france24.com, care citeaza agentia de presa AFP.Masura, considerata a fi una buna, are insa si partile ei negative: costurile convorbirilor vor trebui platite de detinuti si se estimeaza ca pretul va fi destul de ridicat, aproximativ 80 de eurocenti pe minut.Ca multe alte tari, Franta se confrunta si ea cu problema telefoanelor mobile introduse ilegal in penitenciare. Doar in prima jumatate a anului 2017, autoritatile au confiscat aproximativ 19.000 de telefoane si accesorii, de la un numar de 70.000 de detinuti, cat are Franta in total."Penitenciarele sunt dintotdeauna dotate cu telefoane, dar pentru a efectua o convorbire, detinutii trebuie sa fie insotiti de gardieni. In plus, un detinut poate avea patru persoane in fata lui si cand ii vine lui randul de a telefona, ii expira timpul si trebuie sa se intoarca in celula. Asta face sa creasca tensiunea printre detinuti", a declarat Christopher Dorangeville, reprezentat al unui sindicat al angajatilor penitenciarelor.In iulie 2016, inchisoarea din orasul Montmedy, din nordul Frantei, a instalat telefoane in fiecare celula, fapt ce a dus la scaderea cu 31% a numarului de telefoane mobile introduse in aceasta unitate penitenciara."Telefoanele au redus tensiunea resimtita de prizonieri in inchisoare", a declarat ministrul francez al justitiei."Masura ajuta la reintegrarea in societate, prin faptul ca detinutii mentin legaturile cu familiile", a adaugat el.Principala problema a acestei masuri o reprezinta costurile. Operatorul de telefonie care castiga licitatia trebuie sa finanteze el instalarea telefoanelor, iar apoi sa-si recupereze banii prin taxarea detinutilor pentru apelurile efectuate.Un detinut francez a calculat ca pentru a-si suna familia cateva minute in fiecare zi va trebui sa plateasca aproape 150 de euro pe luna, o suma pe care nu ar putea s-o obtina nici daca s-ar califica pentru unul din putinele joburi destinate prizonierilor.Unii dintre gardieni isi manifesta ingrijoarea ca, din contra, introducerea telefoanelor in celule ar putea sa creasca tensiunea printre detinuti, intrucat, in celulele in care dorm mai multi detinuti exista riscul ca acestia sa se bata pentru telefon. De asemenea, apelurile ar trebui sa fie monitorizate."Cum poti sa previi cearta pentru accesul la telefon in celulele cu mai multi detinuti?", a ridicat problema Jean-Francois Forget, reprezentantul celui mai mare sindicat al gardienilor de penitenciare din Franta.(I.D.)