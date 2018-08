Gardieni nemultumiti ca detinutii pazesc penitenciarul: Declansam campania "Fara penali in posturile de paza"!

Proteste in penitenciare

"La momentul actual, printre colegii mei care asigura paza Penitenciarului Iasi se afla si un numar de detinuti. Lucru care incalca legea. Se spune foarte clar, paza penitenciarului este asigurata cu personal specializat. Colegii mei agenti, cu scoala facuta, cu cursuri. In niciun caz legea nu spune ca paza penitenciarelor sa fie facuta cu detinuti. Din pacate, la Iasi se intampla!", a declarat Dan Scarlii, la postul de radio iesean Radio Hit. Dan Scarlii a explicat ca a discutat aceste lucruri cu sefii penitenciarului, care l-ar fi informat ca acest lucru se intampla din cauza lipsei de personal, in perioada concediilor."Stau si ma intreb cum a luat decizia ANP de a detasa colegi de ai mei de la Iasi la Vaslui, daca noi pe perimetrul de detinere avem in paza detinuti", s-a intrebat liderul sindicatului.Sindicalistul a spus ca i-ar fi scris si ministrului Justitiei, pentru aceasta problema. Oficialul i-ar fi spus ca detinutii pot fi folositi la activitati conexe. Dan Scarlii arata ca pe 10 august vor demara o greva japoneza privind solicitari salariale, dar si o campanie impotriva folosirii detinutilor la paza, care se va numi "Fara penali in posturile de paza".Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor a facut public pe 30 iulie un calendar al actiunilor de protest "". Sindicalistii din penitenciare ameninta ca vor refuza sa mai intre in serviciu.Pe langa demisia ministrului Tudorel Toader, ei cer, printre altele, conditii de lucru mai bune, eliminarea discriminarilor salariale si elaborarea Statutului politistului de penitenciare, amenintand cu organizarea unei greve japoneze in 10 august, precum si cu organizarea unui miting si a unui mars de protest in 3 octombrie.In final, din octombrie, forma de protest va fi refuzul de a intra in serviciu in toate penitenciarele in care nu este asigurat personalul necesar pentru desfasurarea in conditii de siguranta a misiunilor.