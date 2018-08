Nemultumirile din penitenciare explodeaza in mandatul lui Toader. Cum au ajuns detinutii sa pazeasca inchisorile Fotoreportaj

Plangerea impotriva lui Toader

Grigoriu a dat startul, sapatamana trecuta, grevei japoneze de la Penitenciarul Targsor. Alaturi de el sunt alti zeci de colegi. Demersuri similare au fost anuntate in urma cu o saptamana in majoritatea inchisorilor din tara. Conditiile grele de munca, lipsa personalului si neplata orelor suplimentare de munca sunt principalele nemultumuri. Lista este mult mai lunga.Greva japoneza este primul pas, urmeaza pichetari ale penitenciarelor, plangeri penale si actiuni in instanta, mitinguri in fata Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) si Ministerului Justitiei si, in final, in octombrie, s-ar putea ajunge la refuzul de a intra la munca.Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a facut chiar o plangere penala impotriva actualului ministru al Justitiei, Tudorel Toader, pe care-l acuza de abuz in serviciu, dupa ce i-ar fi dus cu vorba ca problemele lor se vor rezolva. Nu s-a schimbat nimic.Sindicalistii au mai cerut si demiterea lui Tudorel Toader. Ministrul are insa increderea coalitiei de la guvernare PSD-ALDE si sprijinul premierului. In schimb, in Parlament a fost adoptata o Lege a recursului compensatoriu in favoarea detinutilor si se analizeaza posibilitatea despagubirii celor inchisi in conditii necorespunzatoare.In Penitenciarul Targsor, vineri a fost o zi obisnuita de munca. Aici au fost inchise VIP-uri celebre, cum ar fi "Mama FNI", Ioana Maria Vlas, fostul ministrul al Tineretului, Monica Iacob Ridzi, fosta sefa a DIICOT, Alina Bica sau fostul ministru al Turismului, Elena Udrea."Mai avem 2-3 judecatoare acum, inchise aici. Ultima persoana mai cunoscuta care s-a eliberat anul acesta a fost fosta judecatoare de la Inalta Curte, Georgeta Barbalata", ne spune unul dintre angajati.O parte dintre detinute stau in curtea penitenciarului, un loc frumos decorat, cu flori si gazon. In mijloc este o biserica. Pe una din laturi, cateva mese cu umbrelute. Din difuzoare, se aude o melodie in voga, cantata de Inna.Detinutele care stau in curte sunt cele din regim semi-deschis. Multe dintre femei lucreaza la bucatarie sau ingrijesc la ferma penitenciarului. In inchisoare exista si o camera unde detinutele se pot intalni cu copiii veniti in vizita.Angajatii din penitenciar prezinta conditiile de munca. Indiferent de cine a fost ministru al justitiei, sau sef la ANP, situatia lor a ramas neschimbata, intotdeauna discutiile au vizat in primul rand detinutii."Vedeti aici cum arata un birou al supraveghetorilor de pe sectiile de detinere. Cu mucegai, cu igrasie. Indiferent ce am face pentru a-l repara, infrastructura este invechita. Se ajunge in acelasi stadiu", spune Grigoriu.Un birou mic, fara lumina, fara grup sanitar, pus in fata sectiei de supraveghere a detinutelor care sunt catalogate cu grad sporit de risc, periculoase, sau cele care abia au fost aduse in penitenciar, aflate in carantina."Vedeti gaura aia, ies sobolani pe dedesubt, sunt cat pisicile sa stiti", ofteaza unul dintre supraveghetori.Adrian Grigoriu isi prezinta problemele de la serviciu. De exemplu, el arata ca dubele cu are sunt transportate detinutele sunt invechite."Unele sunt din 1992. Am mai beneficiat, pe ici pe colo, de mijloace de transport, insa venite din partea altor institutii. Si-au facut treaba cu ele, api ni le-au trimis noua", spune acesta. Niciodata ANP nu a achizitionat masini noi, desi gardienii au facut solictari in acest sens.Lista lipsurilor este completata cu banalele manusi de cauciuc, care sunt necesare perchezitiilor in sectiile de detinere."Lipsesc si acele banale tocuri de pistol. Colegii au inceput sa-si cumpere singuri aceste tocuri de pistol. Cand merg in misiuni, pentru a nu avea surpriza de a pierde pistolul pe drum. Am facut solicitari, dar se misca greoi, ne spun ca nu sunt bani", explica gardianul.Uitati-va la statia asta. Statiile sunt insuficiente si depasite calitativ, este suparat agentul. Colegii sai il aproba."In posturile de paza, in foisoare, la orele 12.00-13.00, acolo sunt 40-45 de grade intr-o zi caniculara. Intr-o zi o sa pun un termometru. Nu poti sa dai randament in conditiile astea. Toate sunt pe lipsa de personal", arata acesta.Agentii de la Targsor au aderat la campania "Fara detinuti in posturile de paza", initiata de Penitenciarul Iasi."Avem si noi aici. Sunt detinute care efectueaza servicul in postul de paza. Colegii nostri sunt nemultumiti de aceasta situatie. Nu dorim sa fim colegi cu domnii detinuti. Inca nu s-a ajuns in situatia de la Iasi, sa schimbam postul de paza cu domnul detinut, dar cred ca nu mai avem mult nici noi", spune Grigoriu."Noi nu suntem de acord sa facem de paza alaturi de detinuti", este nemultumit, langa el, si agentul Cristian Dima.Ce s-a facut in ultimul an? "Multe lucruri nu prea s-au facut la Penitenciarul Targsor, pentru imbunatatirea conditiilor de munca. Foarte putine. Ceva de genul: un aer conditionat la nu stiu ce birou. Mare lucru nu s-a facut", spune acesta.In cazul detinutilor, conducerea penitenciarului se implica sa modernizeze spatiile de cazare: "In limita posibilitatilor. Unde s-a putut, s-a igienizat, un var, un lavabil. Nu este nimeni de rea-vointa. Au dusuri, au tot ce trebuie. Au televizoare in camera, nu se pune problema".S-a investit si in locurile de plimbare. "S-au cumparat umbrelute pentru doamnele detinut, s-au betonat curtile de plimbare. Eforturi s-au facut, dar nu si pentru imbunatatirea conditiilor de munca. Noi aici ducem lipsa si de un medic generalist, pentru detinute", ridica din umeri agentul.Intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu a dus la o scadere a numarului de detinuti. Dar o parte au inceput sa se intoarca deja in penitenciar. Sindicalistii din inchisori au spus inca de cand s-a luat decizia ca acesta va fi efectul, ca este un fel de gratiere mascata."A avut efecte doar pe termen scurt. Suntem in situatia in care numarul detinutilor s-a micsorat, de la 650-700, cati erau acum un an si jumatate, acum sunt in jur de 450 de detinuti. Deja am inceput sa vedem aceleasi fete prin penitenciar. Socul a fost prea mare pentru ele, pentru integrarea in societate. Guvernul ar trebui aici sa accelereze un pic si sa faca ceva, pentru integrarea lor in societate", spune Grigoriu.Programele urmate de detinuti in penitenciar trebuie dublate de masuri pentru acestia in perioada de dupa eliberare. Sindicalistii au estimat ca 60% dintre detinutii eliberati cu recursul compensatoriu se vor intoarce in maxim doi ani: "penitenciarele se vor umple la loc, chiar daca s-a rezolvat cu supra-aglomerarea pentru o perioada".Penitenciarul Targsor are o schema de personal de 400 de oameni, dar nu e ocupata nici pe jumatate, sustin sindicalistii. Din acest motiv, angajatii sunt mereu fortati sa lucreze peste program si au acumulat 35.000 de ore suplimentare neplatite.Un agent de penitenciar cu 20 de ani vechime castiga 3.200 de lei pe luna, bani care includ sporurile si norma de hrana. Agentul sef Elena Penes arata ca volumul de munca in serviciul Evidenta detinuti este foarte. Femeia a arborat si ea banderola alba, semn ca a intrat in greva japoneza.