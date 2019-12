Romania imprumuta 177 de milioane de euro pentru a construi doua inchisori si facilitati pentru gardieni

Ziare.

Vor mai fi construite si o facilitate de pregatire a personalului din penitenciare si un centru pentru recuperarea capacitatii de munca a ofiterilor, potrivit unui proiect de lege publicat miercuri pe site-ul Ministerului de Finante (MFP).Proiectul include urmatoarele patru sub-proiecte: construirea unui, construirea unui, construirea unei facilitati de pregatire a personalului din penitenciare in localitatea Pantelimon, judetul Ilfov, si construirea unui centru pentru recuperarea capacitatii de munca a ofiterilor din penitenciare in localitatea Rodbav, judetul Brasov."Proiectul are un impact direct asupraprin reducerea supra-aglomerarii si asigurarea respectarii celor mai bune practice internationale cu privire la infrastructura si regim.Proiectul va asigura de asemenea pregatire profesionala si facilitati de recuperare pentru personalul penitenciarelor care vor contribui la, si la reducerea absenteismului cauzat de boli profesionale.Proiectul abordeaza deficientele privind conditiile de detentie din Romania si promoveaza conformarea cu regulile europene pentru penitenciare", se mentioneaza in document.Costul total net al proiectului este de, din care suma de 177 de milioane de euro (reprezentand circa 80% din costul total net) va fi acoperita prin imprumutul contractat de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, iar diferenta, respectiv echivalentul a 44,5 milioane de euro, reprezinta contributia partii romane."Contributia Romaniei se va majora cu valoarea taxelor si impozitelor aferente proiectului, datorate pe teritoriul Romaniei, conform legislatiei romane in vigoare", se spune in expunerea de motive.Ministerul Justitiei va implementa proiectul prin Administratia Nationala a Penitenciarelor, in calitate de Agentie de implementare a proiectului, careia i se va delega intreaga autoritate si responsabilitate in utilizarea cu maxima eficienta a tuturor surselor proiectului si in realizarea obiectivelor acestuia.In acest sens Administratia Nationala a Penitenciarelor infiinteaza o Unitate de implementare a proiectului care trebuie sa functioneze corespunzator pe intreaga durata de implementare a proiectului.Proiectul este estimat a se implementa pe o perioada de circa, iar data limita de tragere a sumelor imprumutului este 31 mai 2025, ceea ce va permite distribuirea corespunzatoare a costului proiectului pe perioada de implementare, prin incadrarea cheltuielilor aferente acestuia in creditele bugetare si de angajament aprobate in acest scop prin legea bugetului de stat pentru fiecare an de implementare in parte, in bugetul Ministerului Justitiei.