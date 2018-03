Sindicalistii din penitenciare merg la Guvern, desi Dancila nu-i va primi: Daca nu avem cu cine vorbi, incepem protestele cu zgomot, cu zurgalai!

Ziare.

Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, a declarat pentruca ei au transmis Guvernului inca de acum trei luni ca vor merge la Palatul Victoria, dar ca nu le-a raspuns nimeni."Noi incercam sa avem discutia cu ea, daca ea o refuza e problema ei. Am informat-o de acum o luna si acum trei luni. Am pus in atasament ca ne ducem", a declarat Dumitrascu pentru Ziare.com.Intrebat daca a incercat sa discute direct cu premierul, acesta a spus ca nu i s-a raspuns."Ca sa vorbesti cu cineva trebuie sa iti si raspunda", a adaugat liderul sindical.Sindicalistii au de gand sa stea la Guvern in jur de o ora, asteptand ca cineva din echipa premierului sa discute cu ei, daca sefa Executivului nu va fi disponibila."Daca nu e ea, e altcineva, ca Guvernul Romaniei nu sta intr-o singura persoana. Noi mergem si cerem. Daca nu poate ea si deleaga pe altcineva, incepem dialogul", a precizat Sorin Dumitrascu.Daca nimeni de la Guvern nu va sta de vorba cu ei, sindicalistii vor incepe protestele pe 24 martie."Stam o ora, ca asa e firesc pana sa hotarasc. Apoi ne ducem acasa si ne intoarcem pe 24 si incepem protestele in fata puscariilor si de data asta va fi cu zgomot, cu zurgalai", a adaugat el.Amintim ca Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP) a anuntat ca luni la ora 12:00 va merge la Guvern pentru o discutie cu premierul Dancila. Intrebata despre o intalnire programata cu sindicalistii din penitenciare, Viorica Dancila a negat, de pe treptele sediului PSD, ca ar avea programata o asemenea intrevedere.