Sindicatele il acuza pe ministrul Justitiei ca dezinformeaza: Corpul A din Penitenciarul Iasi risca sa se prabuseasca. Trebuie evacuat urgent

Ziare.

com

Sindicalistii sustin ca documentele prezentate de ministrul Justitiei se refera la un nou obiectiv de investitii, aflat in studiu de fezabilitate, si nu la reparatia Corpului A al Penitenciarului Iasi."In cursul serii zilei de 10 aprilie, Administratia Nationala a Penitenciarelor a publicat o serie de documente care confirma fara echivoc ca in anul 2018 Corpul A al Penitenciarului Iasi nu este inclus pe lista de reparatii capitale, un alt obiectiv fiind propus si doar in faza de studiu de fezabilitate.Din documentele publicate reiese ca la Penitenciarul Iasi a fost propusa o investitie noua, fara insa a fi dispuse masuri concrete pentru consolidarea sau reconstruirea Corpului A - cel care risca sa se prabuseasca si unde inca mai sunt cazati detinuti si isi desfasoara activitatea un numar semnificativ de personal", arata reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor intr-un comunicat transmis marti seara.Ei il acuza din nou pe ministrul Justitiei ca a dezinformat si cer demiterea acestuia.Un studiu de fezabilitate pentru un corp de cladire in 2018 nu echivaleaza cu reparatii sau consolidarea unui corp de cladire despre care ministrul stia inca din august 2017 ca se poate prabusi. Corpul A al Penitenciarului Iasi trebuie evacuat urgent si inclus pe lista de reparatii capitale. Motiv pentru care revenim cu solicitarea ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa fie demis pentru incompetenta si pentru dezinformarea opiniei publice. Cerem de asemenea ca ANP sa faca publica lista completa a cladirilor clasificate la gradul I de risc seismic. Riscul unor tragedii de tipul Colectiv cu sute de morti nu poate fi tolerat. In context, il informam pe domnul Tudorel Toader ca nici in 2008 si nici in 2016, cand s-au facut cele doua expertize care au demonstrat ca trebuie facute reparatii, niciunul dintre cei peste 2.600 de membri ai FSANP nu au ocupat functii de ministri ai Justitiei sau de conducere in sistemul penitenciar ", mai spun sindicalistii.Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a facut publice, marti, documentele referitoare la Penitenciarul Iasi, de unde au fost relocati sute de detinuti din cauza cladirii care risca sa se prabuseasca, fiind incadrata in clasa a doua de risc seismic.ANP precizeaza ca de la inceputul anului, la solicitarea ministrului Justitiei, desfasoara o activitate de echilibrare a gradului de ocupare a locurilor de detentie, astfel ca au fost relocati peste 2.000 de detinuti. In ceea ce priveste Penitenciarul Iasi, acesta va fi modernizat, astfel ca o parte a detinutilor cazati in acest spatiu - aproximativ 500 de persoane - au fost transferati in alte penitenciare din tara. Va fi construit si un nou pavilion de detinere, cu o capacitate de aproximativ 600 de locuri.Printre documentele publicate de ANM se numara o informare semnata de catre ministrul Justitiei in ianuarie 2018, transmisa directorului Administratiei Penitenciarelor, Marian Dobrica, in care i se solicita o analiza a gradului de ocupare a unitatilor din cadrul ANP, o scrisoare semnata in 29 august 2017 de catre directorul Penitenciarului Iasi, Marian Pompiliu, prin care i se aduce la cunostinta directorului ANP vizita ministrului Justitiei si o nota pentru ridicarea unui noi pavilion de detentie, format din trei corpuri de cladire.Potrivit informarii, investitia este necesara deoarece pavilionul actual, in care sunt cazati detinutii, a fost expertizat tehnic si clasificat cu grad de risc seismic. Un alt document publicat de ANP este procesul verbal din 8 noiembrie 2017, in care este inclusa minuta sedintei de avizare din aceeasi zi, conform careia a fost prezentata documentatia necesara construirii unui nou sector de detinere pentru Penitenciarul Iasi, urmand sa fie create 536 de locuri de cazare.Tema de proiectare a fost aprobata de directorul ANP, Marian Dobrica, care in 16 noiembrie 2017 i-a transmis directorului Directiei Investitii din cadrul Ministerului Justitiei, Constantin Radulescu, o solicitare de aprobare a "Acordului prealabil" pentru obiectivul de investitii Sector nou de detinere - Penitenciar Iasi.Comunicatul ANP a fost postat pe Facebook si de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Luni, ministrul Justitiei preciza ca detinutii din corpul A de la Penintenciarul Iasi au fost redistribuiti, pentru reconstructia cladirii, nefiind vorba despre "evacuari de urgenta", iar in 4 aprilie mai erau 84 de detinuti care urmau sa fie redistribuiti.