Un detinut de la Penitenciarul Giurgiu a murit in urma unui conflict cu un coleg

Miercuri, in jurul orelor 05.30, in Penitenciarul Giurgiu, doi detinuti inchisi in regim de maxima siguranta au avut o altercatie spontana, iar unul dintre ei a murit.Conform Administratiei Nationale a Penitenciarelor, conflictul a izbucnit in celula in care cei doi erau cazati, iar decesul s-a produs in grupul sanitar, in urma unei lovituri.A fost solicitat sprijinul unui echipaj SMURD, insa in ciuda eforturilor medicilor a fost declarat decesul.Celalalt detinut a fost dus la spital pentru un control. ANP a declansat cercetari disciplinare in legatura cu detinutul agresor.Conducerea ANP a declansat si cercetari la nivelul Penitenciarului Giurgiu, in legatura cu producerea incidentului.