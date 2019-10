Un politist de la Penitenciarul Arad s-a impuscat in timp ce era de serviciu

Ziare.

"Duminica, 20.10.2019, in jurul orei 04.00, un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impuscat, in Postul Control 2 al unitatii.Personalul penitenciarului a solicitat, de indata, sprijinul unui echipaj SMURD, la sosirea echipajului medical fiind constatat decesul. Concomitent, a fost informat Inspectoratul de Politie al Judetului Arad, in vederea efectuarii cercetarilor specifice la fata locului", a transmis, duminica, Administratia National a Penitenciarelor.Sursa citata precizeaza ca politistii de penitenciare sunt evaluati psiholgic periodic, precum si ori de cate ori este necesar, ultima evaluare psihologica fiind efectuata, in cazul de fata, la data de 06.11.2018.Sursa citata a precizat ca politistul de penitenciare era angajat in sistemul penitenciar din anul 1999, indeplinindu-si cu responsabilitate si profesionalism atributiile de serviciu."Cauzele si imprejurarile producerii acestui eveniment vor fi stabilite de organele de cercetare penala abilitate. Intregul colectiv al Penitenciarului Arad si conducerea Administratiei Nationale a Penitenciarelor isi exprima regretul fata de acest eveniment si transmite sincere condoleante familiei", a mai transmis sursa citata.