175 de perchezitii in Bucuresti si 20 de judete, la samsarii de masini: Evaziune de 35.000.000 de lei

"La data de 25 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, pun in aplicare 175 de mandate de perchezitie domiciliara si 19 mandate de aducere in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Arges, Bihor, Buzau, Brasov, Calarasi, Constanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Valcea si Vrancea. Activitatile fiind desfasurate in cadrul a cinci dosare penale instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice", anunta IGPR.Cercetarile privesc o grupare infractionala specializata in infractiuni de evaziune fiscala, care, prin intermediul membrilor sai, ar controla direct sau prin interpusi mai multe societati comerciale cu activitati in domeniul comertului intracomunitar cu autovehicule second-hand.Prin intermediul acestor societati comerciale ar fi achizitionate astfel de autovehicule de la parteneri din spatiul Uniunii Europene, cu preponderenta din Belgia, Olanda, Germania, Italia, Franta si Spania, care ar fi fost vandute in Romania, fara a inregistra veniturile in evidentele contabile si fara a declara operatiunile efectuate, sustragandu-se astfel de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului.Prin activitatea infractionala derulata de membrii acestei grupari infractionale, in perioada 2018-2019, s-ar fi cauzat un prejudiciu bugetului consolidat al statului de peste 35.000.000 de lei.Echipele participante la operatiune sunt constituite din ofiteri si agenti de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. - Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, Directia de Combatere a Criminalitatii Organizate, Directia de Investigatii Criminale, Institutul National de Criminalistica, Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale, precum si din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si inspectoratelor de politie judetene Ilfov, Arges, Bihor, Buzau, Brasov, Calarasi, Constanta, Dambovita, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Valcea si Vrancea, care pun in aplicare mandatele de perchezitie domiciliara.De asemenea, specialistii Directiei Generale Antifrauda Fiscala fac verificari asupra legalitatii achizitiilor intracomunitare de autoturisme de pe piata europeana.