Ample perchezitii in Botosani, la functionari care luau mita pentru permise auto

Surse din cadrul anchetatorilor au declarat pentru Mediafax ca au fost 14 perchezitii la Serviciul Permise din Botosani si la Serviciul de Evidenta a Populatiei al orasului Flamanzi, tot din judetul Botosani, la mai multi functionari banuiti de fapte de coruptie Functionarii sunt banuiti ca luau mita pentru a elibera permise de conducere.Practic, anchetatorii banuiesc ca mai multi ieseni isi stabileau in fals domiciliul in Botosani, in asa fel incat sa poata dea examen acolo pentru obtinerea permiselor de conducere.Sursele citate spun ca perchezitiile vizeaza atat functionari, cat si candidati pentru permis si instructori auto.Cele 14 persoane sunt audiate la Parchetul de pe langa Tribunalul Botosani.