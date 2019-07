Aproape 1.000 de politisti si jandarmi au descins la complexul Europa din Bucuresti

Ziare.

Perchezitii au loc si la adrese din judetele Ilfov si Ialomita. Activitatea infractionala a fost monitorizata inca din luna februarie, iar"Aproximativ 700 de politisti, din toate structurile Politiei Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, actioneaza intr-un complex comercial situat pe raza Sectorului 2.Actiunea are loc in cadrul unui dosar ce vizeaza savarsirea mai multor infractiuni, atat de natura economica, cat si judiciara", a transmis, miercuri, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca sunt puse in aplicare peste 40 de autorizatii de perchezitie in Bucuresti si judetele Ilfov si Ialomita, precum si mandate de aducere emise pe numele a peste 100 de persoane, suspecti si martori.Persoanele urmeaza a fi audiate in sedii ale subunitatilor de politie de pe raza intregului oras."Intreaga activitate beneficiaza de sprijinul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale si al Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale. Alaturi de politisti, participa si peste 250 de jandarmi din cadrul Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti.Actiunea are si suportul aerian asigurat de Inspectoratul General de Aviatie din cadrul M.A.I", a mai transmis Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca documentarea infractiunilor cercetate a inceput in luna februarie, activitatea din aceasta zi fiind programata inca de la inceputul lunii iulie.Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, ca este vizat Complexul Europa.