Au facut filme porno cu fetite chiar si de 5 ani. Unele copile au fost, apoi, duse in Germania si abuzate sexual

Ziare.

com

Patru dintre fete ar fi fost duse apoi in Germania, pentru a fi exploatate sexual de acelasi neamt.Politia Romana anunta ca, marti dimineata, politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Pitesti fac noua perchezitii domiciliare, in judetele Arges si Dambovita, la locuintele a sapte persoane cercetate pentru trafic de minori si pornografie infantila."Acestea sunt acuzate ca ar fi obligat 9 minore (cu varste cuprinse intre 5 si 17 ani) la producerea, in vederea difuzarii, de materiale pornografice ori la alte forme de exploatare sexuala. Materialele video realizate cu minorele ar fi fost transmise unui cetatean german, in schimbul unor sume cuprinse intre 200 si 600 euro/minut audio sau video", se arata intr-un comunicat al Politiei.Totodata, trei dintre cei sapte membri ai gruparii ar fi transportat patru dintre minore in Germania, pentru a fi exploatate sexual de acelasi cetatean german. Ei ar fi justificat deplasarea in strainatate cu promisiunea evaluarii copilelor pentru oferirea unor eventuale burse educative."Minorele, ce provin din familii dezorganizate sau cu o situatie materiala precara, ar fi fost recrutate prin oferirea de bani si prin inducerea in eroare a parintilor ori persoanelor in ingrijirea carora se aflau, pentru obtinerea consimtamantului pentru ca fetele sa poata parasi teritoriul tarii", mai arata sursa citata.In acest caz s-a colaborat cu autoritatile judiciare din Germania, probele fiind administrate in baza unui acord de constituire a unei echipe comune de ancheta, incheiat cu sprijinul Eurojust, unde a avut loc o reuniune de coordonare.Pentru cei sapte barbati au fost emise mandate de aducere, urmand sa fie audiati la sediul DIICOT Pitesti. La activitate iau parte politisti din cadrul Politiei Orasului Gaesti, jandarmi din Arges, dar si reprezentanti ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pentru luarea masurilor de protectie sociala fata de minori.