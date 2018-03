Cazul tanarului aruncat mort din masina la Pitesti: Perchezitii la dealeri de substante psihoactive

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat al DIICOT, perchezitiile au avut loc in Pitesti si Slatina, intr-o cauza vizand savarsirea infractiunilor de efectuare de operatiuni comerciale cu substante susceptibile de a avea efect psihoactiv si ucidere din culpa."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca suspectul C.I.C. a achizitionat online diverse substante cu efect psihoactiv, substante care ajungeau la acesta prin intermediul firmelor de coletarie, sub forma lichida.In continuare, suspectul a procurat material vegetal din farmacii, ceai de salvie sau 'damiana', pe care il stropea cu lichidul cumparat in modul mai sus mentionat, folosind o proportie de aproximativ 10 miligrame de lichid la 30 de grame de material vegetal", se precizeaza in comunicatul DIICOT.Suspectul a comercializat materialul vegetal catre diversi consumatori din judetul Arges, in cantitati de 0,25 de grame de substanta pentru care incasa cate 25 de lei."La data de 11.03.2018, patru tineri consumatori din municipiul Pitesti s-au deplasat cu un autoturism in municipiul Slatina, de unde au achizitionat de la suspectul C.I.C. cinci plicuri de substanta vegetala psihoactiva, pentru suma totala de 50 lei.Pe drumul de intoarcere catre Pitesti, acestia au consumat intreaga cantitate de etnobotanice, iar unul dintre ei a intrat in stare de somnolenta, fara a fi constient. In aceasta stare, victima a fost coborata din autoturism si asezata pe un trotuar (...), loc in care, la scurt timp, a fost gasita decedata ", se mai mentioneaza in comunicat.In urma perchezitiilor, anchetatorii au identificat si ridicat in vederea continuarii cercetarilor aproximativ un kilogram de fragmente vegetale, suma de 4.500 de lei, telefoane mobile si ustensile folosite la portionarea si ambalarea substantelor interzise.Dupa finalizarea descinderilor, la sediul DIICOT Pitesti vor fi aduse trei persoane pentru a fi audiate.