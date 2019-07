Consilier local suspectat ca a furat motoarele unor ambulante. Primarul: Nu mai aveam cum sa le folosesc, ca tot furau de pe ele

Ziare.

"Politistii au descins in doua locatii din comuna Dragutesti, fiind efectuate perchezitii domiciliare care vizeaza infractiunea de furt. Acestea sunt in curs de desfasurare", a declarat Victor Tuhasu, purtatorul de cuvant al IPJ Gorj.Primarul comunei Dragutesti, Ion Popescu, sustine ca descinderi sunt facute si in casa unui consilier local si ca la locuinta sa ar fi fost gasite motoarele furate."Am inteles ca ar fi vorba despre Ion Barsanu, consilier local. Cel care era cu motoarele, ar fi gasit motoarele la el, dar nu stiu sa va spun mai mult. Motoarele de pe salvari, au fost doua salvari si s-au furat motoarele de pe ele si le-au gasit la consilier. Furtul a avut loc anul trecut, ambulantele erau in curtea primariei, sunt parcate in curte, au fost luate cu titlu gratuit acum cativa ani, de la Ambulanta, pe care nu le-am folosit si domnii respectivi si-au permis sa le descomplecteze.Nu mai aveam cum sa le folosesc, ca tot furau de pe ele. Eu am sesizat furtul la Politie, anul trecut. Eu stiam ca cineva din comuna a spus ca le-a incarcat, nu ma asteptam sa le gaseasca la el", a declarat Ion Popescu, primarul comunei Dragutesti.In luna martie, consilierul local a fost implicat intr-un alt scandal, fiind acuzat ca ar fi agresat-o verbal pe secretara primariei, dupa ce aceasta nu ar fi justificat banii cheltuiti pentru martisoare.Consilierul local nu a putut fi contactat pana la ora transmiterii acestei stiri, pentru a comenta acuzatiile care i se aduc.