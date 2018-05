O grupare de proxeneti romani a infiintat 10 bordeluri in UK: Fetele erau obligate sa se prostitueze

Ziare.

Suspectii au obtinut in acest fel peste 400.000 de lire.Politistii de la combaterea criminalitatii organizate din Pitesti si cei din Bucuresti, Craiova, Iasi, Galati, Olt si Dambovita, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT Pitesti, fac 15 perchezitii domiciliare in judetele Arges, Galati, Dolj, Iasi, Dambovita si Ilfov, la locuintele a 18 persoane banuite de constituire a unui grup infractional organizat si proxenetism.Citeste si Bordel clandestin cu fete din Calarasi descoperit de politie la Rotterdam. Marturia unui proxenet: Am disperat-o cu bataia! Actiunea se desfasoara in cooperare cu autoritatile judiciare din Marea Britanie si cu specialisti din cadrul EUROPOL, in baza unui acord comun de ancheta.Din cercetari s-a stabilit ca, din august 2015 si pana in prezent, membrii gruparii ar fi infiintat si coordonat 10 bordeluri pe teritoriul Marii Britanii, unde ar fi constrans mai multe tinere sa practice prostitutia, cu scopul de a obtine foloase materiale.Din activitatea infractionala, suspectii ar fi obtinut peste 400.000 de lire, pe care ulterior i-ar fi investit in achizitia de autoturisme, constructia sau renovarea unor imobile si in jocuri de noroc.50 de persoane vor fi conduse la sediul DIICOT Pitesti pentru audieri.La actiune participa si jandarmi din Arges, Braila, Galati, Giurgiu si Dambovita.