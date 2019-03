Perchezitii de amploare in 22 de judete si Bucuresti: Romani si bulgari, implicati in comert ilegal cu tutun

Ziare.

com

Perchezitiile au loc pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Dambovita, Calarasi, Ilfov, Olt, Dolj, Arges, Arad, Bihor, Ialomita, Ilfov, Botosani, Buzau, Cluj, Constanta, Covasna, Gorj, Hunedoara, Sibiu, Timis, Prahova, Tulcea si Valcea, la persoane banuite de comercializarea ilegala de tutun, la depozite si la oficii utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat."In urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit ca, in perioada 2017-2019, cetateni bulgari si romani ar fi introdus, in mod frecvent, in Romania, tutun si frunze de tutun, prezentand la punctele de trecere a frontierei documente de insotire a marfii cu destinatar societati comerciale din alte state din Uniunea Europeana. In realitate, tutunul nu parasea Romania, era descarcat in diferite locatii clandestine din tara si transportat ulterior spre locul de prelucrare, fiind comercializat, folosindu-se, de regula, serviciul de curierat", au transmis reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane.Potrivit acestora, tutunul prelucrat ar fi fost promovat la vanzare in mediul online, pe site-urile de comert electronic, unde vanzatorul s-ar fi prezentat cu date de identificare false, folosind numere de telefon ale unor cartele prepay.Activitatile se desfasoara in 5 dosare penale, instrumentate de politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si Serviciile de Investigare a Criminalitatii Economice Calarasi, Dambovita, Olt si Teleorman, sub supravegherea Parchetelor de pe langa Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, Parchetului de pe langa Judecatoria Oltenita, Parchetului de pe langa Judecatoria Gaesti, Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal si Parchetului de pe langa Judecatoria Alexandria."Actiunea beneficiaza de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale, al Institutului National de Criminalistica, Directiei Rutiere, Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale din Politia Romana si al luptatorilor pentru actiuni speciale din judetele pe raza carora se desfasoara descinderile. In activitati sunt angrenati si specialisti ai Directiei Generale a Vamilor, cu 2 echipaje canine", au mai transmis oficialii IGPR.Perchezitiile din Fundeni, judetul Calarasi, vizeaza si persoanele care au adus tutunul din Bulgaria, l-au prelucrat si l-au trimis prin colete. La acesti suspecti s-a ajuns in urma perchezitiilor care s-au facut anterior la colete transmise prin posta sau firme de curierat.