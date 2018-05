Perchezitii DIICOT la Holzindustrie Schweighofer. Prejudiciu de 25 de milioane de euro din exporturi ilegale de lemn UPDATE

UPDATE 11:12

Anchetatorii sustin ca ar fi fost exportat lemn taiat ilegal, iar prejudiciul in dosar s-ar ridica la 25 de milioane de euro, conform Mediafax. Prejudiciul ar fi fost cauzat prin achizitionarea de lemn fara provenienta legala sau a carui provenienta ilegala este disimulata prin unele documente justificative cu caracter nereal."Sunt efectuate 23 de perchezitii domiciliare la sediul si punctele de lucru ale unei societati comerciale, la 4 institutii, precum si la mai multe locuinte. Pana in prezent, au fost identificate si conduse la sediul unitatii de parchet 10 persoane.Din cercetari a reiesit ca persoane din conducerea societatii comerciale vizate, incepand cu anul 2011 si pana in prezent, ar fi coordonat activitatea de achizitii de lemn rotund de rasinoase provenit din taieri ilegale si deturnarea licitatiilor publice, de la foarte multi furnizori, din majoritatea zonelor impadurite ale Romaniei.Aceste materiale lemnoase livrate de furnizori ar fi provenit, in majoritatea cazurilor, din taieri ilegale", potrivit IGPR.In total au loc 23 de perchezitii in Alba, Suceava, Hunedoara, Brasov, Bihor si Bucuresti."In cauza exista suspiciunea rezonabila ca, incepand cu anul 2011 si pana in prezent, mai multe persoane au constituit un grup infractional organizat, membrii grupului actionand in vederea deturnarii licitatiilor publice organizate la nivelul unor directii silvice pentru a-si asigura volume suplimentare considerabile de masa lemoasa in vederea procesarii, in fabrici specializate in taierea si rindeluirea lemnului.In acelasi scop, unii agenti economici au fost inlaturati de la licitatiile de masa lemnoasa si, dupa caz, impusi altii.Totodata, in urma cercetarilor efectuate in cauza, s-a stabilit ca o parte din cantitatea de masa lemnoasa receptionata nu a fost evidentiata in documente contabile", a transmis DIICOT. Andrei Ciurcanu, reprezentant Agent Green , relateaza pe Facebook ca miercuri dimineata "peste 20 de politisti si jandarmi au luat cu asalt fabrica din Sebes, judetul Alba!".Holzindustrie Schweighofer a transmis ca va coopera cu autoritatile romane si ca "ofera tot sprijinul" in ancheta."Principiul fundamental al companiei este de a respecta intotdeauna legea si reglementarile in vigoare din tarile in care opereaza. Compania pune la dispozitia autoritatilor toate informatiile necesare pentru buna desfasurare a anchetei in curs si sprijina autoritatile prin toate mijloacele sale pentru o solutionare corecta a investigatiei, pe baza unor date transparente.Compania nu a fost instiintata de obiectul acestei investigatii. Compania Holzindustrie Schweighofer este prima interesata de solutionarea rapida si corecta a acestei situatii", a anuntat compania intr-un comunicat de presa, citat de News.ro.