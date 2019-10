Perchezitii in Bucuresti, intr-un dosar de proxenetism si act sexual cu un minor

Ziare.

"In aceasta dimineata, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti prin Serviciul Omoruri - Biroul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, efectueaza 4 perchezitii domiciliare in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de proxenetism si act sexual cu un minor. De asemenea, vor fi puse in aplicare mai multe mandate de aducere", anunta Politia Capitalei.Din datele si probele administrate in cauza a rezultat ca mai multe persoane au intretinut raporturi sexuale cu tinere minore sau au inlesnit practicarea prostitutiei unor minore, obtinand foloase materiale de pe urma acestora.Cercetarile au fost declansate din oficiu de catre Biroul Agresiuni Sexuale pe baza unor informatii.Persoanele depistate urmeaza sa fie duse pentru audieri la sediul Politiei Capitalei.