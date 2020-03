Perchezitii in Bucuresti si Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in comertul cu produse sanitare

Ziare.

"La aceasta ora, Serviciul Investigarea Criminalitatii Economice al Politiei Sector 1 si Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 3 mandate de perchezitie domiciliara, in Bucuresti si judetul Ilfov, intr-un dosar privind savarsirea infractiunii de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse sanitare si echipamente medicale de protectie", se arata intr-un comunicat transmis Ziare.com.Actiunea este sprijinita de Brigada Speciala de Inverventie a Jandarmeriei.Potrivit Digi24, au fost gasite aproximativ o tona de dezinfectanti si zeci de mii de masti si manusi de protectie. Acestea urmau sa fie revandute la suprapret, in conditiile in care acestea lipsesc.Toate produsele gasite vor fi confiscate si apoi trimise in spitale.