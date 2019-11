Perchezitii in Bucuresti si Ilfov: Ar fi vizat fostul sef al Transelectrica, care si-a pus in CV o diploma falsa

Ziare.

"In cursul zilei de azi, 19 noiembrie 2019, ofiteri de politie din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica, efectueaza 3 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, la domiciliul declarat si la alte imobile detinute de un fost functionar public", anunta Ministerul Public.In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de inselaciune si uz de fals, constand in modalitatea frauduloasa de angajare in cadrul unei companii nationale de interes strategic, prin utilizarea unor documente falsificate ce atestau nereal, studii superioare necesare ocuparii functiei in cauza., suma cu care compania angajatoare s-a constituit parte civila in procesul penal.Fostul presedinte al Transelectrica Marius Danut Carasol a fost revocat din functie in luna septembrie, dupa ce presa a relatat ca, desi sustine in CV-ul oficial ca "este absolvent al Facultatii de Electrotehnica din cadrul Universitatii Politehnica Bucuresti", ar fi urmat cursurile universitatii, a repetat doi ani de facultate, dar nu a mai absolvit-o.Conducerea Transelectrica a anuntat atunci ca a decis formularea unei plangeri penale impotriva lui Marius-Danut Carasol, directorul general al companiei care si-a falsificat CV-ul, precum si depunerea tuturor diligentelor in sensul instituirii masurilor asiguratorii in procesul penal.