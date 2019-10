Perchezitii in Calarasi: Suspectii ar fi comis peste 240 de furturi in Germania

Ziare.

Potrivit Politiei Romane, politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale Calarasi, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi si a unui procuror german, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Bayreuth - Germania, fac, miercuri, sapte perchezitii in judetul Calarasi."Sunt vizate locuintele unor persoane banuite ca, incepand cu anul 2017 si pana in prezent, ar fi savarsit 246 de infractiuni de furt din locuinte si societati comerciale pe teritoriul Germaniei", arata sursa citata.Politistii vor pune in aplicare 4 mandate de aducere, iar la finalizarea perchezitiilor, persoanele banuite de savarsirea infractiunilor vor fi duse la audieri, urmand a fi propuse masuri legale prin unitatea de parchet.La activitati participa politisti din cadrul structurilor de investigatii criminale, ordine publica, criminalistica si luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Calarasi, precum si politisti din cadrul Politiei Bayreuth.