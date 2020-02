Perchezitii in Ilfov si Ialomita intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciu de 1.000.000 de lei

Ziare.

"La data de 19 februarie 2020, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice - IGPR, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Ialomita, intr-un dosar penal de evaziune fiscala, constituire a unui grup infractional organizat si spalarea banilor", informeaza Biroul de presa al IGPR.Activitatile sunt desfasurate pentru documentarea activitatii a 15 persoane si 20 de firme.La activitati participa politisti ai Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale - SIAS, criminalisti, politisti de la Inspectoratul de Politie Judetean Ialomita si functionari din cadrul Directiei Generale a Vamilor.Potrivit sursei citate, operatiunea are ca scop combaterea fenomenului infractional determinat de fraudele in domeniul achizitiilor intracomunitare prin care este eludata plata taxei pe valoare adaugata datorata bugetului de stat.