Perchezitii in Prahova la proxeneti care isi racolau victimele prin metoda "loverboy"

"La data de 23 iulie 2019, politisti de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ploiesti efectueaza 7 perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de proxenetism. Descinderile au loc in municipiul Ploiesti si comuna Barcanesti", anunta IGPR.Din cercetari a rezultat faptul ca, incepand cu anul 2018 si pana in prezent, persoanele banuite ar fi comis acte de proxenetism, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in afara tarii, prin metoda "loverboy".Acestia ar fi avut, initial, relatii de prietenie/concubinaj cu femei, pe care, ulterior, le-ar fi determinat sa se prostitueze, in special in cluburi din afara tarii.Sapte persoane vor fi aduse la sediul Politiei pentru audieri.Perchezitiile se desfasoara cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane. La perchezitii participa si jandarmi.