Perchezitii in Romania si Austria la suspecti de proxenetism care ar fi racolat tinere prin metoda "loverboy"

In acelasi dosar a avut loc o perchezitie si in Austria, sapte persoane fiind arestate preventiv.Politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au documentat activitatea unui grup infractional organizat specializat in proxenetism.Astfel, politistii au facut, in 1 august, zece perchezitii in Prahova si una in Brasov, la persoane banuite ca ar face parte din grupul vizat.De asemenea, doi politisti au participat la o perchezitie pe teritoriul Austriei, activitate desfasurata cu sprijinul politistilor BKA Austria si LKA Viena. Colaborarea cu autoritatile austriece s-a derulat in baza unui ordin european de ancheta.De la imobilele perchezitionate au fost ridicate, in vederea continuarii cercetarilor, 6 telefoane mobile, o tableta, 16 cartele SIM, inscrisuri si 2.415 euro."Din ancheta au rezultat indicii ca membrii gruparii ar fi racolat, prin metoda 'loverboy', si exploatat sexual mai multe tinere, pe teritoriul Romaniei si Austriei", anunta Politia Romana.Sapte persoane au fost arestate preventiv, acestea fiind cercetate pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat si proxenetism.Citeste si Dramele fetelor din Bucuresti care au ajuns sa se prostitueze in Germania, din dragoste pentru iubit