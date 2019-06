Perchezitii in Timisoara: Cum au reusit sase romani sa insele un italian, cu 600.000 de euro

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa transmis, marti, de Politia Judeteana Timis, politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii DIICOT au facut zece perchezitii la o grupare formata din sase persoane, care ar fi inselat un cetatean italian cu peste 600.000 de euro.Cei sase sunt banuiti de inselaciune cu consecinte deosebit de grave si uz de fals."Din cercetari a reiesit ca, la sfarsitul anului 2015, cand se afla in Italia, o femeie ar fi cunoscut un cetatean italian, cu disponibilitati financiare ridicate, fiind interesat sa investeasca, in scopul obtinerii de profit. Astfel, aceasta i-ar fi prezentat oportunitatea de a face investitii financiare in Romania, cei doi pastrand legatura si dupa intoarcerea acesteia in Romania. Pentru a putea profita de naivitatea victimei si pentru a o determina sa vireze sume semnificative de bani, femeia, impreuna cu concubinul sau, ar fi luat initiativa constituirii unui grup infractional, in care ar fi cooptat alte patru femei", se arata in comunicat.Potrivit sursei citate, suspectii ar fi inventat o serie de situatii si fapte mincinoase, prezentate victimei ca fiind reale, scop in care ar fi conceput si folosit mai multe documente falsificate, care sa-i intareasca convingerea referitor la realitatea demersurilor imobiliare pe care intentionau sa i le propuna, doar in scop de fraudare."Membrii gruparii si-ar fi stabilit rolurile in angrenajul infractional: initiatoarei grupului i-ar fi revenit rolul de a pastra legatura directa cu cetateanul italian, in virtutea relatiei de apropiere cu aceasta. Aceasta ar fi folosit mai multe documente falsificate, pe care le-ar fi prezentat victimei ca fiind autentice, in scopul de a-l determina sa accepte investitiile propuse. De asemenea, femeia ar fi constituit si utilizat o identitate fictiva, sub care i s-a prezentat victimei. Concubinul femeii ar fi avut rolul de a o indruma pe aceasta in activitatea infractionala desfasurata si de a asigura protectia tuturor membrilor gruparii, in situatia unor eventuale pericole", mai arata sursa citata.Celelalte patru femei au avut rolul de persoane interpuse in tranzactiile financiare, cu atributii de a retrage sumele de bani transmise de italian pe numele acestora, la solicitarea initiatoarei.Odata stabilite detaliile, lidera gruparii ar fi inceput discutiile cu victima, in perioada martie 2016 - decembrie 2017, inducand-o in eroare, prin prezentarea mai multor situatii nereale, care ar fi determinat-o sa vireze pe numele membrilor gruparii peste 600.000 de euro."Pe intreaga perioada in care a comunicat cu victima, femeia ar fi evitat sa isi dezvaluie adevarata identitate, scop pentru care i-ar fi trimis acestuia printr-o aplicatie fotografii reprezentand certificatele de nastere ale copiilor sai, insa falsificate. De asemenea, tot pentru a-si ascunde adevarata identitate fata de italian, femeia ar fi apelat la ceilalti membri ai gruparii cu rol de interpusi, pe numele carora sa fie trimisi banii de acesta, motivat de faptul ca fie avea cartea de identitate expirata, fie cartea de identitate era lasata garantie", se mai arata in comunicat.Potrivit DIICOT, asigurandu-se de disponibilitatea financiara a victimei si cunoscand dorinta acesteia de a investi in domeniul imobiliar, suspecta i-a prezentat prima "oportunitate de investitie imobiliara". Astfel, ea a spus ca a identificat ca fiind de vanzare un imobil in municipiul Arad, la o adresa inexistenta in realitate, pentru care proprietarii - vanzatori ar fi cerut 65.000 euro, dar ea ar fi negociat pana la suma de 50.000 de euro.Totodata, suspecta a sustinut ca imobilul, care urma sa fie cumparat pe numele sau, necesita renovari imediate, in valoare de aproximativ 60.000 euro, iar ulterior ar fi valorat 250.000 euro, suma care, dupa revanzarea acestuia, i-ar fi revenit persoanei vatamate, ceea ce nu s-a intamplat."Astfel, in perioada martie 2016 - decembrie 2017, persoana vatamata a transferat suspectei, in mai multe conturi bancare apartinand unor alti membri ai gruparii infractionale, suma cumulata de peste 110.000 euro", arata DIICOT, precizand ca suspecta i-a trimis victimei, prin intermediul unei aplicatii, mai multe fotografii care reprezentau asa-zisul imobil, dar si ale unor contracte de vanzare-cumparare, documente falsificate.Ulterior, folosindu-se de mai multe persoane cu calitati fictive (notar public, avocat), suspecta l-a indus in eroare pe cetateanul italian, sustinand ca nu a putut vinde imobilul intrucat a contractat un imprumut de 25.000 euro, instituind ipoteca pe imobil si inca o suma de 15.000 de euro pe care a obtinut-o de la o alta persoana, pentru care a lasat garantie cartea sa de identitate. Acele sume au fost transmise ulterior suspectei de catre persoana vatamata, in vederea achitarii tuturor datoriilor si radierii asa-zisei ipoteci, pentru a se putea perfecta vanzarea imobilului si pentru a putea fi recuperate astfel sumele de bani."Dupa epuizarea acestui scenariu, suspecta, folosindu-se de datele si informatiile nereale prezentate in prima etapa a inselaciunii, a reusit sa-si continue planul elaborat si i-a prezentat persoanei vatamate o alta situatie nereala, cu scopul de a-l determina sa trimita sume de bani catre membrii gruparii", mai arata DIICOT.Astfel, ea i-a spus italianului ca, in trecut, a avut un proces cu Primaria Arad, privind unele taxe pentru un teren aferent casei mamei sale, iar la acel moment mai exista un proces pe rol cu Primaria Bucuresti, fata de care are de achitat 74.000 euro, dupa stingerea datoriei putand vinde atat imobilul renovat, cat si casa mamei sale, primind pe amandoua suma de 750.000 euro. In acest sens, ea i-a transmis "somatii" de la Primaria Bucuresti, dar si alte acte false, sustinand si ca bunica sa a construit, in urma cu 50 de ani, o casa pe un teren luat in concesiune de la statul roman, achitand doar o parte foarte mica din valoarea terenului, iar in urma verificarilor efectuate prin intermediul unui notar, valoarea terenului ar fi mult mai mare, de aproximativ 500.000 euro, deoarece prin acea zona urmeaza sa se construiasca autostrada."Discutiile pe tema achitarii sumei de 74.000 de euro au continuat pana in prezent, persoana vatamata primind constant de la suspecta mesaje tip SMS si conversatii prin intermediul unor aplicatii, cu privire la aceasta asa-zisa afacere cu compania de autostrazi", arata DIICOT.Cei in cauza vor fi dusi la sediul DIICOT Timisoara, pentru a fi audiati.