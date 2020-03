Perchezitii in trei judete si in Bucuresti la persoane care sustineau ca au teste rapide de COVID-19

LIVE

"Intr-o cauza penala inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1, s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem cu privire la savarsirea infractiunii de inselaciune. In data de 25 martie au fost puse in executare 10 mandate de perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Constanta Galati si Cluj", a transmis, miercuri, Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.In urma efectuarii perchezitiilor, au fost identificate si ridicate de la sediul unei societati comerciale 9.360 de teste inscriptionate "VivaDiag Covid 19", care erau prezentate in mediul online drept teste pentru depistarea infectiei cu Covid 19, dar cu privire la care exista suspiciunea ca nu au aceasta aptitudine."Mai mult chiar, in cuprinsul prospectului intocmit de producator, se mentioneaza in mod expres ca testul nu poate fi folosit pentru diagnosticarea cu Covid 19", se mai arata in comunicat.