Perchezitii in Valcea la traficanti de substante toxice: Vindeau precursori de explozivi, inclusiv pentru nitroglicerina

Substantele sunt precursori de explozivi, unul dintre ei fiind folosit la obtinerea nitroglicerinei."La data de 7 iunie 2019 politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia de urmarire penala si criminalistica fac cinci perchezitii domiciliare in municipiul Ramnicu Valcea, judetul Valcea, la locuintele mai multor persoane cercetate pentru savarsirea infractiunilor desi", a anuntat Parchetul General.Sursa citata a precizat ca, in urma cercetarilor, a rezultat ca, in perioada octombrie 2018 - iunie 2019, mai multe persoane din Ramnicu Valcea au comercializat ilegal catre publicul larg, pe intreg teritoriul Romaniei dar si in alte tari din Europa, substante chimice periculoase cu proprietati toxice, respectiv: Formaldehida (formol), Amoniac, Acid clorhidric, Acid Fosforic, Acid formic, Metabisulfit de sodiu, Borax, Acid Citric, Colofoniu, Clorura de amoniu etc., dar si alte substante chimice incluse in categoria precursorilor de explozivi, respectiv, Acid azotic (nitric) si Acid sulfuric.Potrivit procurorilor, comercializarea acestor substante "creeaza un pericol deosebit de grav pentru sanatatea si viata oamenilor, a animalelor, a factorilor de mediu, precum si pentru ordinea si siguranta publica".Acizii azotic si sulfuric fac parte din categoria precursorilor de explozivi, ambele fiind enumerate in Anexele I si II din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European si Consiliului, privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi.Acidul azotic, in concentratie mai mare de 3%, intra in categoria precursorilor de explozivi restrictionati, conform Anexei I, fiind o substanta interzisa ce nu poate fi pusa la dispozitia persoanelor din randul publicului larg, iar acidul sulfuric este un precursor de exploziv ce intra in categoria substantelor chimice pentru care se raporteaza tranzactii suspecte, conform Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 98/20013."Substanta chimica acid azotic (nitric) este una din cele mai importante substante incluse in categoria precursorilor de explozivi, fiind principalul compus al nitroglicerinei, substanta clasificata ca exploziv de mare putere, cu putere mare de detonare utilizata la fabricarea dinamitei", au precizat procurorii.La finalizarea anchetei, procurorii au anuntat ca vor oferi detalii suplimentare.Ulterior, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a precizat ca in acest dosar s-a organizat si un flagrant."In urma unui flagrant efectuat pe raza judetului Valcea, politistii Directiei Arme, Explozivi si Substante Periculoase au descoperit mai multe recipiente cu substante clasificate ca toxice si precursori de explozivi restrictionati, printre care si cei folositi la fabricarea dinamitei", a transmis IGPR.Persoana vizata de politisti ar fi detinut in mod ilicit si ar fi oferit spre comercializare 50 de litri de acid azotic, precursor de exploziv restrictionat, si 26,5 litri de acid clorhidric, substanta chimica cu proprietati toxice.