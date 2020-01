Perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 5.500.000 de euro

Ziare.

com

"La data de 19 ianuarie a.c., politistii de investigare a criminalitatii economice efectueaza 21 de perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale de pe raza judetelor Mehedinti, Hunedoara, Timis, Prahova si a municipiului Bucuresti si pun in aplicareActiunea are loc in cadrul unui dosar penal instrumentat de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Mehedinti, sub supravegherea Prachetului de pe langa Tribunalul Mehedinti, in care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de. Prejudiciul estimat, cauzat bugetului de stat este de(circa 5,5 milioane de euro - n.red.)", anunta IPJ Mehedinti.Din cercetari a rezultat ca, incepand cu anul 2018 pana in prezent, persoanele banuite ar fi constituit si aderat la unavand ca scop obtinerea unor bonificatii de la organizatia de profil, pentrudin plastic, PET si sticla.Astfel, acestia ar fi intocmit documente fictive pentru patru societati comerciale, consemnand in fals activitati de colectare, transport si predare in vederea reciclarii deseurilor, documente pe care care le-ar fi predat organizatiei de profil in vederea obtinerii de bonificatii, determinandu-i pe reprezentantii acestor societati sa se sutraga de la plata taxelor datorate bugetului de stat.La actiune participa politisti din cadul I.G.P.R.-Directia de Investigare a Criminalitatii Economice si inspectoratele de politie ale judetelor Mehedinti, Hunedoara, Timis si Prahova.