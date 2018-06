Perchezitii la Ministerul Transporturilor si la atelierele CFR Grivita. UPDATE Reactia CFR Calatori

UPDATE 09:04

Antena 3 anunta ca pe langa perchezitia de la Ministerul Transporturilor, politistii au descins si la atelierele CFR Grivita.Acuzatiile sunt de abuz in serviciu, delapidare si fals intelectual si privesc supraevaluarea montarii unor sisteme de supraveghere in unele trenuri ale CFR.Prejudiciul in acest dosar este estimat la 156.000 de lei.Politistii vor ridica bunuri si inscrisuri, "in vederea probarii activitatii infractionale a mai multor persoane cercetate sub aspectul savarsirii infractiunilor de abuz in serviciu, delapidare si fals intelectual, in dauna unei societati comerciale", a transmis Politia Romana.Surse citate de News.ro sustin ca in contract era prevazuta echiparea mai multor vagoane, dar au fost dotate mai putine, iar banii prevazuti pentru achizitii ar fi fost insusiti de persoanele vizate. In plus, au fost montate sisteme mai slabe.CFR Calatori confirma ca in aceasta dimineata au loc perchezitii atat la sediul companiei, cat si la Revizia de vagoane Bucuresti Grivita."Avand in vedere ca este o actiune in desfasurare, mai multe informatii pe aceasta tema pot fi aflate de la institutiile abilitate sa efectueze activitati specifice", au transmis reprezentantii CFR, citati de News.ro.