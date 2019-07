Perchezitii la o biserica din Constanta: Preotul a filmat o fetita de 13 ani in ipostaze porno

Ziare.

com

Potrivit unor surse judiciare, perchezitiile au avut loc la biserica ortodoxa din satul Coroana, comuna Albesti, judetul Constanta, barbatul vizat fiind preotul Gheorghe Daniel Rece."In cursul zilei de azi, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi, impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Iasi, au efectuat un numar de doua perchezitii domiciliare pe raza judetului Constanta, intr-o cauza in care se efectueaza urmarirea penala in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de pornografie infantila.De asemenea, in conformitate cu art.170 Cod procedura penala, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Iasi au procedat la ridicarea mai multor sisteme informatice de la domiciliul unei persoane si au efectuat o perchezitie la o biserica ortodoxa dintr-o localitate din judetul Constanta", se arata intr-un comunicat al DIICOT.Procurorii sustin ca, in cursul acestui an, un barbat de 44 de ani a determinat o minora, in varsta de 13 ani, sa produca material pornografic, constand in crearea, cu ajutorul telefonului mobil, a unor imagini si inregistrari video in care aceasta apare ca avand un comportament sexual explicit, precum si sa ii transmita si sa ii puna la dispozitie respectivul material pornografic cu minori."Cu ocazia cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit faptul ca, in cursul lunii iunie 2019, autorul faptei a distribuit, prin intermediul retelelor de socializare, catre o colega de clasa a minorei, fotografiile in care aceasta aparea in ipostaze cu caracter sexual explicit", mai spun procurorii.Suportul de specialitate a fost asigurat de Directia Operatiuni Speciale.