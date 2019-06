Perchezitii la o firma de curierat, care nu livra corespondenta de la instante: 21 de angajati, acuzati de abuz in serviciu si fals intelectual

Ziare.

, dovezile de livrare pe care le-ar fi expediat instantelor, fiind acuzate de abuz in serviciu si fals intelectual."La data de 27 iunie 2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 16 perchezitii pe raza municipiului Sebes si 7 pe raza a 5 comune arondate municipiului Sebes. Activitatile se desfasoara la doua puncte de lucru ale unei firme de curierat si la domiciliile a 21 de actuali sau fost angajati ai acestora, care sunt banuiti de savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual", a transmis, joi, Politia Romana.Sursa citata a precizat ca, in perioada ianuarie 2018 - iunie 2019, acestia nu ar fi inmanat destinatarilor corespondenta expediata de catre instantele de judecata din Alba Iulia si ar fi semnat, in fals, in numele destinatarilor, dovezi si borderouri de livrare, primele fiind expediate ulterior instantelor de judecata.Persoanele vizate de ancheta vor fi conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, pentru audieri si dispunerea masurilor legale.La perchezitii, politistii de investigare a criminalitatii economice sunt sprijiniti de politistii Serviciului pentru Actiuni Speciale din IPJ Alba si de politistii din cadrul Politiei Municipiului Sebes si ai Politiei Orasului Cugir.