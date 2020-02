Perchezitii la persoane banuite de furt din agentii de pariuri

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis de Politia Capitalei, cinci barbati au fost condusi la audieri."Cei in cauza sunt banuiti ca fac parte dintr-un grup organizat care, in perioada ianuarie - februarie, a acestui an, ar fi patruns in zece agentii de pariuri, aflate pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Timis, de unde au sustras sume de bani si case de valori ce contineau bani. Prejudiciul estimat este in jur de 200.000 lei", precizeaza sursa citata.Perchezitiile au fost efectuate impreuna cu procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, iar actiunea a beneficiat si de sprijinul politistilor din cadrul Directiei Operatiuni Speciale.